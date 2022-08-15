https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html

Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году

Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году - РИА Новости, 15.08.2022

Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году

Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T03:27

2022-08-15T03:27

2022-08-15T03:27

новое оружие россии

безопасность

хабаровский край

амурский судостроительный завод

пелла (завод)

малый ракетный корабль "буря"

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщили РИА Новости в пресс-службе верфи.Строительство трех других кораблей проекта 22800 ведется согласно по графику.Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае."Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".

https://ria.ru/20220815/rszo-1809579702.html

хабаровский край

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безопасность, хабаровский край, амурский судостроительный завод, пелла (завод), малый ракетный корабль "буря"