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Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году - РИА Новости, 15.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году - РИА Новости, 15.08.2022
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году
Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:27
2022-08-15T03:27
новое оружие россии
безопасность
хабаровский край
амурский судостроительный завод
пелла (завод)
малый ракетный корабль "буря"
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщили РИА Новости в пресс-службе верфи.Строительство трех других кораблей проекта 22800 ведется согласно по графику.Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае."Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".
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безопасность, хабаровский край, амурский судостроительный завод, пелла (завод), малый ракетный корабль "буря"
Новое оружие России, Безопасность, Хабаровский край, Амурский судостроительный завод, Пелла (завод), Малый ракетный корабль "Буря"
03:27 15.08.2022
 
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году

Четвертый в серии малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря" передадут флоту в этом году

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018
Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщили РИА Новости в пресс-службе верфи.
"В рамках гособоронзаказа на верфи осуществляется строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". На данный момент МРК заводской номер 257 (четвертый в серии, состоящей из семи кораблей проекта, строящихся на "Пелле") проходит швартовные испытания, готовится к заводским ходовым испытаниям и передаче заказчику уже в текущем году", — сообщили на "Пелле".
Строительство трех других кораблей проекта 22800 ведется согласно по графику.
Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.
"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".
Работа расчетов РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Новое оружие РоссииБезопасностьХабаровский крайАмурский судостроительный заводПелла (завод)Малый ракетный корабль "Буря"
 
 
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