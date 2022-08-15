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Благоустройство центральной площади Фрязино завершат 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220815/blagoustroystvo-1809659782.html
Благоустройство центральной площади Фрязино завершат 1 сентября
Благоустройство центральной площади Фрязино завершат 1 сентября - РИА Новости, 15.08.2022
Благоустройство центральной площади Фрязино завершат 1 сентября
Благоустройство центральной площади подмосковного Фрязино завершат 1 сентября, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:27
2022-08-15T12:27
новости подмосковья
фрязино
михаил хайкин
благоустройство
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Благоустройство центральной площади подмосковного Фрязино завершат 1 сентября, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Общая площадь объекта составляет 1,5 гектара. В ходе работ также будут установлены скамейки, урны, будет обустроена навигация, установлено новое освещение и системы видеонаблюдения."Во Фрязино идет благоустройство центральной части города, о чем очень сильно просили жители. К 1 сентября работы должны закончены", - сказал Хайкин.
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фрязино, михаил хайкин, благоустройство
Новости Подмосковья, Фрязино, Михаил Хайкин, Благоустройство
12:27 15.08.2022
 

Благоустройство центральной площади Фрязино завершат 1 сентября

© Фото : Общественное достояниеВид на Фрязино со стороны усадьбы Гребнево
Вид на Фрязино со стороны усадьбы Гребнево - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : Общественное достояние
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Благоустройство центральной площади подмосковного Фрязино завершат 1 сентября, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Общая площадь объекта составляет 1,5 гектара. В ходе работ также будут установлены скамейки, урны, будет обустроена навигация, установлено новое освещение и системы видеонаблюдения.
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"Во Фрязино идет благоустройство центральной части города, о чем очень сильно просили жители. К 1 сентября работы должны закончены", - сказал Хайкин.
 
Новости ПодмосковьяФрязиноМихаил ХайкинБлагоустройство
 
 
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