https://ria.ru/20220815/bankrotstvo-1809624574.html

Суд в Москве начал банкротство российского подразделения "Радио Свобода"*

Суд в Москве начал банкротство российского подразделения "Радио Свобода"* - РИА Новости, 15.08.2022

Суд в Москве начал банкротство российского подразделения "Радио Свобода"*

Арбитражный суд Москвы по заявлению столичной инспекции ФНС России N7 ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении ООО "Радио Свободная... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:05

2022-08-15T11:05

2022-08-15T11:05

россия

арбитражный суд г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичной инспекции ФНС России N7 ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (RFE/RL, признано в РФ СМИ-иноагентом), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Это российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере порядка 7 миллионов рублей. Временным управляющим должника утверждена Юлия Ага-Кулиева.Заявление о банкротстве радиостанции поступило в суд в марте, оно было принято к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника. При банкротстве таких должников не применяется начальная процедура - наблюдение. В случае признания заявления обоснованным суд сразу объявляет должника банкротом и открывает конкурсное производство.На заседании в понедельник ФНС отказалась от упрощенной процедуры, заявив ходатайство о введении наблюдения. Должник со своей стороны заявил, что в таком случае заявляется новый предмет требований и суд должен оставить заявление о банкротстве без рассмотрения в связи с введенным в России с апреля мораторием на банкротство."Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения RFE/RL. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".*Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220812/inoagent-1809102177.html

https://ria.ru/20220729/inoagent-1806003139.html

https://ria.ru/20220810/ekstremizm-1808689656.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, арбитражный суд г. москвы, происшествия