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В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы - РИА Новости, 15.08.2022
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В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы
В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы - РИА Новости, 15.08.2022
В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы
Водитель без прав сорвался с горы на УАЗе в Республике Алтай, мужчину с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:58
2022-08-15T18:58
происшествия
усть-коксинский район
авто
республика алтай
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водитель без прав сорвался с горы на УАЗе в Республике Алтай, мужчину с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МВД."В Усть-Коксинском районе, в окрестностях села Баштала, 25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем УАЗ 2206, при подъеме на перевал, не справился с управлением транспортного средства, и допустил его опрокидывание. В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель", - говорится в сообщении МВД.Уточняется, что в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав.
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происшествия, усть-коксинский район, авто, республика алтай
Происшествия, Усть-Коксинский район, Авто, Республика Алтай
18:58 15.08.2022
 
В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы

В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы на УАЗе

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевГоры в Республике Алтай
Горы в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Горы в Республике Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водитель без прав сорвался с горы на УАЗе в Республике Алтай, мужчину с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Усть-Коксинском районе, в окрестностях села Баштала, 25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем УАЗ 2206, при подъеме на перевал, не справился с управлением транспортного средства, и допустил его опрокидывание. В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель", - говорится в сообщении МВД.
Уточняется, что в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав.
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ПроисшествияУсть-Коксинский районАвтоРеспублика Алтай
 
 
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