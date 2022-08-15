https://ria.ru/20220815/avto-1809822996.html

В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы

В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы - РИА Новости, 15.08.2022

В Республике Алтай водитель без прав сорвался с горы

Водитель без прав сорвался с горы на УАЗе в Республике Алтай, мужчину с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:58

2022-08-15T18:58

2022-08-15T18:58

происшествия

усть-коксинский район

авто

республика алтай

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БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водитель без прав сорвался с горы на УАЗе в Республике Алтай, мужчину с травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МВД."В Усть-Коксинском районе, в окрестностях села Баштала, 25-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем УАЗ 2206, при подъеме на перевал, не справился с управлением транспортного средства, и допустил его опрокидывание. В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель", - говорится в сообщении МВД.Уточняется, что в отношении водителя составлен протокол по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав.

https://ria.ru/20220815/kvadrotsikl-1809787522.html

усть-коксинский район

республика алтай

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происшествия, усть-коксинский район, авто, республика алтай