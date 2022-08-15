Посещавшие Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне подали иск к ЦРУ
Посещавшие Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне подали иск к ЦРУ о незаконных обысках
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Посещавшие основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне обратились в суд в США с иском к ЦРУ и бывшему руководителю управления Майку Помпео, настаивая, что в диппредставительстве были подвергнуты незаконному обыску.
"В то время как истцы инициировали эти действия, на подобную практику нарушения прав жаловались более 100 американских граждан, посещавших Ассанжа в посольстве Эквадора", - говорится в поданном в суд южного округа Нью-Йорка иске.
Среди тех, кто подвергался изъятию электронной техники в ходе посещения Ассанжа, были журналисты, адвокаты и врачи, говорится в сообщении, а ответчик, то есть Помпео, санкционировал копирование устройств, о чем не знали посетители. Такие действия нарушают четвертую поправку к конституции США, говорится в заявлении.
Истцы теперь просят суд о компенсации и штрафных санкциях "за вопиющие и необоснованные нарушения конституционных прав", а также об удалении информации и запрете ответчикам раскрывать третьей стороне содержание устройств, говорится в документе.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.