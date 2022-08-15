https://ria.ru/20220815/assanzh-1809836460.html

Посещавшие Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне подали иск к ЦРУ

Посещавшие Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне подали иск к ЦРУ - РИА Новости, 15.08.2022

Посещавшие Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне подали иск к ЦРУ

Посещавшие основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне обратились в суд в США с иском к ЦРУ и бывшему руководителю управления Майку... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:38

2022-08-15T19:38

2022-08-15T19:38

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wikileaks

в мире

великобритания

джулиан ассанж

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Посещавшие основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне обратились в суд в США с иском к ЦРУ и бывшему руководителю управления Майку Помпео, настаивая, что в диппредставительстве были подвергнуты незаконному обыску."В то время как истцы инициировали эти действия, на подобную практику нарушения прав жаловались более 100 американских граждан, посещавших Ассанжа в посольстве Эквадора", - говорится в поданном в суд южного округа Нью-Йорка иске.Среди тех, кто подвергался изъятию электронной техники в ходе посещения Ассанжа, были журналисты, адвокаты и врачи, говорится в сообщении, а ответчик, то есть Помпео, санкционировал копирование устройств, о чем не знали посетители. Такие действия нарушают четвертую поправку к конституции США, говорится в заявлении.Истцы теперь просят суд о компенсации и штрафных санкциях "за вопиющие и необоснованные нарушения конституционных прав", а также об удалении информации и запрете ответчикам раскрывать третьей стороне содержание устройств, говорится в документе.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

https://ria.ru/20220704/statuya-1800221744.html

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796324870.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, wikileaks, в мире, великобритания, джулиан ассанж