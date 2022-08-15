https://ria.ru/20220815/artamonov-1809772798.html

Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО

Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО - РИА Новости, 15.08.2022

Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО

Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предложил разработать губернатор Игорь Артамонов в ходе... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:36

2022-08-15T16:36

2022-08-15T16:36

липецкая область

игорь артамонов

донбасс

украина

господдержка

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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предложил разработать губернатор Игорь Артамонов в ходе оперативного совещания, сообщили в пресс-службе правительства."Наши бойцы самоотверженно сражаются за безопасность Родины. Об их мужестве говорят ордена и медали, которые, к сожалению, иногда приходится вручать посмертно. Считаю, что необходимо дополнительно поддержать семьи военнослужащих и разработать ряд мер поддержки для участников спецоперации", – сказал Артамонов.В пресс-службе пояснили, что комплекс дополнительных региональных мер по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей в ближайшее время будет сформулирован и вынесен на рассмотрение очередной сессии Облсовета. Для реализации данной инициативы в областном парламенте уже создана рабочая группа.

https://ria.ru/20220711/lipetsk-1801665451.html

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украина

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Артем Смирнов

игорь артамонов, донбасс, украина, господдержка