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Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО - РИА Новости, 15.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220815/artamonov-1809772798.html
Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО
Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО - РИА Новости, 15.08.2022
Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО
Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предложил разработать губернатор Игорь Артамонов в ходе... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:36
2022-08-15T16:36
липецкая область
игорь артамонов
донбасс
украина
господдержка
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предложил разработать губернатор Игорь Артамонов в ходе оперативного совещания, сообщили в пресс-службе правительства."Наши бойцы самоотверженно сражаются за безопасность Родины. Об их мужестве говорят ордена и медали, которые, к сожалению, иногда приходится вручать посмертно. Считаю, что необходимо дополнительно поддержать семьи военнослужащих и разработать ряд мер поддержки для участников спецоперации", – сказал Артамонов.В пресс-службе пояснили, что комплекс дополнительных региональных мер по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей в ближайшее время будет сформулирован и вынесен на рассмотрение очередной сессии Облсовета. Для реализации данной инициативы в областном парламенте уже создана рабочая группа.
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игорь артамонов, донбасс, украина, господдержка
Липецкая область, Игорь Артамонов, Донбасс, Украина, Господдержка
16:36 15.08.2022
 

Артамонов предложил разработать допмеры поддержки для военных СВО

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Новые меры поддержки для липецких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, предложил разработать губернатор Игорь Артамонов в ходе оперативного совещания, сообщили в пресс-службе правительства.
"Наши бойцы самоотверженно сражаются за безопасность Родины. Об их мужестве говорят ордена и медали, которые, к сожалению, иногда приходится вручать посмертно. Считаю, что необходимо дополнительно поддержать семьи военнослужащих и разработать ряд мер поддержки для участников спецоперации", – сказал Артамонов.
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В пресс-службе пояснили, что комплекс дополнительных региональных мер по поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей в ближайшее время будет сформулирован и вынесен на рассмотрение очередной сессии Облсовета. Для реализации данной инициативы в областном парламенте уже создана рабочая группа.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДонбассУкраинаГосподдержка
 
 
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