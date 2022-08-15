https://ria.ru/20220815/arkheologiya-1809077673.html

День археолога в России

День археолога в России - РИА Новости, 15.08.2022

День археолога в России

Ежегодно 15 августа в России отмечается День археолога. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T00:05

2022-08-15T00:05

2022-08-15T00:06

справки

россия

день археолога в россии

археология

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Ежегодно 15 августа в России отмечается День археолога. Этот день, в отличие от многих других профессиональных праздников, не является ни государственным, ни официальным.Археология – наука о древней истории человечества. Основной источник археологии – вещественные остатки или следы жизнедеятельности людей различных исторических эпох (поселения и города, могильники и храмы, ремесленные центры и древние инженерные сооружения, орудия труда и памятники изобразительного искусства), получаемые в процессе раскопок. Археология сочетает в себе полевые экспедиции и научный анализ. В России эта область науки начала зарождаться при императоре Петре I, который стал возводить археологические исследования на государственный уровень.В указе о Кунсткамере (1718) назначалось вознаграждение за найденные "старые вещи". Началось собирание сибирских древностей, обследованы Болгар, Дербент. В 1730-х годах инженер и историк Василий Татищев предложил первую инструкцию для сбора сведений по археологии, этнографии и географии.С конца XVIII века, когда в состав России вошло Причерноморье, стала развиваться античная и скифская археология. Начались описание и первые раскопки древнегреческих городов, разработана программа их изучения (Иван Стемпковский, 1827).В XIX веке появились археологические музеи в Николаеве (1803), Феодосии (1811), Одессе (1825), Керчи (1826), богатая коллекция памятников археологии появилась в Эрмитаже (Санкт-Петербург). Были организованы научные общества – Истории и древностей российских при Московском университете (1804), Истории и древностей в Риге (1834), Дерпте (ныне Тарту, Эстония) (1838), Одессе (1839), Археолого-нумизматическое в Санкт-Петербурге (1846) и др.В начале XX века археологические исследования охватили всю территорию России, вплоть до окраин и сопредельных государств (проводили Василий Радлов, Григорий Потанин, Николай Марр, Прасковья Уварова и др.). Публиковались археологические карты – своды памятников по губерниям. Созданы Московский и Петербургский археологические институты, изданы первые учебники и пособия.В СССР полевые исследования достигли беспрецедентных объемов, особенно на новостройках. Начало было положено в 1927 году при строительстве Днепрогэса. Исследования охватили практически все регионы и эпохи. В советское время были заложены фундаментальные основы археологии Кавказа (Александр Миллер, Борис Куфтин, Борис Пиотровский и др.), системы местных археологических центров. Регулярными стали исследования культур каменного века, энеолита и бронзового века. Были разработаны основы археологии древних славян и их соседей, сформированы постоянно действующие экспедиции в крупнейших городах, начато изучение села, сделаны открытия и исследования древнерусской культуры и многое другое.В современной России действует база данных геоинформационной системы "Археологические памятники России". Это цифровой свод памятников археологии страны, который станет новым инструментом исследователей ее древней и средневековой истории. Сегодня в базе содержится информация о более чем 42,5 тысяч объектов археологического наследия. Организационная структура современной российской археологии включает академические Институт археологии (Москва), Институт истории материальной культуры (Санкт-Петербург), Институт археологии и этнографии (Новосибирск), Институт истории и археологии (Екатеринбург), Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (Владивосток) и пр.Есть разные версии того, как родилась традиция отмечать День археолога 15 августа.По одной из них, обычай сложился в России в 1930-х годах в экспедиции профессора Владислава Равдоникаса. С 1934 по 1959 годы он руководил раскопками на поселении "Старая Ладога" под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). По легенде, в его группе было правило – отмечать только значимые даты. Когда повода не нашлось, а молодежи захотелось повеселиться, в соседние экспедиции были направлены телеграммы с текстом: "Поздравляем с Днем археолога". Они и сейчас хранятся в архиве РАН.По версии, принадлежавшей академику РАН Валентину Янину, праздник родился после Великой Отечественной войны (1941-1945) на раскопках в Новгороде. 15 августа студенты-археологи решили развлечься, они пришли к руководителю экспедиции Артемию Арциховскому и в шутку предложили отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Праздник отметили, он стал ежегодным и перерос в День археолога.Согласно третьей версии, впервые его отметили в 1947 году в СССР в отряде Волго-Донской археологической экспедиции.Другие полагают, что традиция отмечать этот праздник связана с днем рождения выдающегося советского археолога Татьяны Пассек (1903-1968). Сначала 15 августа отмечали в ее собственной экспедиции, а позднее присоединились остальные коллеги.День археолога, как и другие профессиональные праздники, имеет свои традиции.Одна из них – ритуал посвящения новичков в археологи. Подготовка к действу начинается с утра, вечером участники экспедиции собираются за праздничным ужином, поют под гитару песни на археологическую тему. Сценарии посвящения пишут бывалые археологи, они варьируются в зависимости от места события.День археолога вошел в календарь как живой, экспедиционный праздник. Долгое время он был наполнен атмосферой полевых исследований и радостью открытий. Однако в последние годы дата стала принимать более официальный характер. В этот день в музеях открываются выставки, посвященные археологии, проводятся экскурсии по местам раскопок, устраиваются презентации книг, работы ученых, тематические конференции. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день археолога в россии, археология