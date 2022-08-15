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В Афганистане четыре человека подорвались на мине, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2022
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В Афганистане четыре человека подорвались на мине, сообщил источник
В Афганистане четыре человека подорвались на мине, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2022
В Афганистане четыре человека подорвались на мине, сообщил источник
Четыре человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в Кабуле в годовщину взятия власти в Афганистане талибами (движение "Талибан"*), заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:16
2022-08-15T17:16
в мире
афганистан
кабул (город)
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в Кабуле в годовщину взятия власти в Афганистане талибами (движение "Талибан"*), заявил РИА Новости местный источник.Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане."Несколько минут назад автомобиль типа Corolla подорвался на магнитной мине около дверей Афганской компании беспроводных телекоммуникаций в... Кабуле. В результате четыре пассажира получили ранения", - сообщил источник.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, кабул (город)
В мире, Афганистан, Кабул (город)
17:16 15.08.2022
 
В Афганистане четыре человека подорвались на мине, сообщил источник

Источник: четыре человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль в Кабуле
Сгоревший автомобиль в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сгоревший автомобиль в Кабуле. Архивное фото
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при подрыве автомобиля на мине в Кабуле в годовщину взятия власти в Афганистане талибами (движение "Талибан"*), заявил РИА Новости местный источник.
Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.
"Несколько минут назад автомобиль типа Corolla подорвался на магнитной мине около дверей Афганской компании беспроводных телекоммуникаций в... Кабуле. В результате четыре пассажира получили ранения", - сообщил источник.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Фрагмент мины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 21:19Специальная военная операция на Украине
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico
 
В миреАфганистанКабул (город)
 
 
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