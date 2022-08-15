11:28 15.08.2022 (обновлено: 11:33 15.08.2022)
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле
Посол России в Кабуле: афганцы знают, что на "шурави", в отличие от США, можно положиться
Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы знают, что на "шурави" можно положиться, заявил в интервью в годовщину ухода США из страны посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он напомнил, что Россия после недавнего разрушительного землетрясения направила Афганистану гуманитарную помощь.
"Россия всегда помогала и будет помогать тем, кто попал в беду. Афганцы это знают и очень нам благодарны… Афганцы знают о нашем самом добром к ним отношении и очень ценят его. Особенно на контрасте с тем, как здесь похозяйничала западная коалиция. Эта полусотня стран не сделала для афганского народного хозяйства ничего", - сказал посол.
"С советских времен афганцы знают, что на "шурави" (устоявшееся название уроженцев СССР в Афганистане - ред.) можно рассчитывать, они отработают качественно и наживаться не будут. Все, на чем сейчас держится экономика Афганистана, было сделано нашими инженерами: тоннели, шахты, заводы, электростанции, каналы", - отметил дипломат.