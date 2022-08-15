Рейтинг@Mail.ru
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809635129.html
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле
Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:28
2022-08-15T11:33
в мире
афганистан
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770779885_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_27b0b09a2ecd6971728694c1ae1dcb2b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы знают, что на "шурави" можно положиться, заявил в интервью в годовщину ухода США из страны посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Он напомнил, что Россия после недавнего разрушительного землетрясения направила Афганистану гуманитарную помощь."С советских времен афганцы знают, что на "шурави" (устоявшееся название уроженцев СССР в Афганистане - ред.) можно рассчитывать, они отработают качественно и наживаться не будут. Все, на чем сейчас держится экономика Афганистана, было сделано нашими инженерами: тоннели, шахты, заводы, электростанции, каналы", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809592943.html
афганистан
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770779885_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_22d82eb3d73fc8b2d09d66403674797e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, ссср
В мире, Афганистан, Россия, СССР
11:28 15.08.2022 (обновлено: 11:33 15.08.2022)
 
Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле

Посол России в Кабуле: афганцы знают, что на "шурави", в отличие от США, можно положиться

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосольство Афганистана в Москве
Посольство Афганистана в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посольство Афганистана в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы знают, что на "шурави" можно положиться, заявил в интервью в годовщину ухода США из страны посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он напомнил, что Россия после недавнего разрушительного землетрясения направила Афганистану гуманитарную помощь.
"Россия всегда помогала и будет помогать тем, кто попал в беду. Афганцы это знают и очень нам благодарны… Афганцы знают о нашем самом добром к ним отношении и очень ценят его. Особенно на контрасте с тем, как здесь похозяйничала западная коалиция. Эта полусотня стран не сделала для афганского народного хозяйства ничего", - сказал посол.
"С советских времен афганцы знают, что на "шурави" (устоявшееся название уроженцев СССР в Афганистане - ред.) можно рассчитывать, они отработают качественно и наживаться не будут. Все, на чем сейчас держится экономика Афганистана, было сделано нашими инженерами: тоннели, шахты, заводы, электростанции, каналы", - отметил дипломат.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:43
Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру
 
В миреАфганистанРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала