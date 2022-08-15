https://ria.ru/20220815/afganistan-1809635129.html

Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле

Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2022

Афганцы знают, что на Россию можно рассчитывать, заявил посол в Кабуле

Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:28

2022-08-15T11:28

2022-08-15T11:33

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Западная коалиция за 20 лет в Афганистане не сделала ничего для экономики страны, при этом основа ее - это то, что было заложено еще во времена СССР, и афганцы знают, что на "шурави" можно положиться, заявил в интервью в годовщину ухода США из страны посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Он напомнил, что Россия после недавнего разрушительного землетрясения направила Афганистану гуманитарную помощь."С советских времен афганцы знают, что на "шурави" (устоявшееся название уроженцев СССР в Афганистане - ред.) можно рассчитывать, они отработают качественно и наживаться не будут. Все, на чем сейчас держится экономика Афганистана, было сделано нашими инженерами: тоннели, шахты, заводы, электростанции, каналы", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова >>

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809592943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, россия, ссср