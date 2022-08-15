08:08 15.08.2022 (обновлено: 08:16 15.08.2022)
Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"*
Посол Жирнов: проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главы "Аль-Каиды"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главаря "Аль-Каиды"*, о которой заявили США, радикалы, скорее всего, просто примкнут к другой запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, при этом США сами подрывают доверие подобными акциями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Об успешной ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию. В МИД РФ при этом заявили, что Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены.
"Если так оно и было, то в тех условиях, в которые Афганистан был поставлен 20-летнией войной с США, радикалы "Аль-Каиды"*, скорее всего, просто примкнут к ИГИЛ*. Круг замкнется. Я уж не говорю о том, что агрессивное нарушение американцами воздушного пространства Афганистана не добавит талибам доверия к США в вопросе борьбы с терроризмом", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Он отметил, что талибы с момента прихода к власти год назад подтвердили намерение бороться с "Аль-Каидой"*. Однако, когда США заморозили афганские авуары, "отняли у афганцев деньги, ресурсов стало не хватать", добавил Жирнов.
* Террористическая организация, запрещена в России
**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность