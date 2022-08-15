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Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 15.08.2022
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Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"*
Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 15.08.2022
Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"*
Проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главаря "Аль-Каиды"*, о которой заявили США, радикалы, скорее всего, просто примкнут к другой... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:08
2022-08-15T08:16
в мире
айман аз-завахири
сша
афганистан
россия
аль-каида
исламское государство
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главаря "Аль-Каиды"*, о которой заявили США, радикалы, скорее всего, просто примкнут к другой запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, при этом США сами подрывают доверие подобными акциями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Проблема слишком сложная, чтобы ее решить, например, такими акциями, как уничтожение с американского дрона главаря "Аль-Каиды"*. О проведении такой операции недавно заявлял (президент США Джо - ред.) Байден", - сказал посол.Об успешной ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию. В МИД РФ при этом заявили, что Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены."Если так оно и было, то в тех условиях, в которые Афганистан был поставлен 20-летнией войной с США, радикалы "Аль-Каиды"*, скорее всего, просто примкнут к ИГИЛ*. Круг замкнется. Я уж не говорю о том, что агрессивное нарушение американцами воздушного пространства Афганистана не добавит талибам доверия к США в вопросе борьбы с терроризмом", - подчеркнул глава российской дипмиссии.Он отметил, что талибы с момента прихода к власти год назад подтвердили намерение бороться с "Аль-Каидой"*. Однако, когда США заморозили афганские авуары, "отняли у афганцев деньги, ресурсов стало не хватать", добавил Жирнов.* Террористическая организация, запрещена в России**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html
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в мире, айман аз-завахири, сша, афганистан, россия, аль-каида, исламское государство
В мире, Айман аз-Завахири, США, Афганистан, Россия, Аль-Каида, Исламское государство
08:08 15.08.2022 (обновлено: 08:16 15.08.2022)
 
Посол в Кабуле прокомментировал сообщения о ликвидации главы "Аль-Каиды"*

Посол Жирнов: проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главы "Аль-Каиды"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией главаря "Аль-Каиды"*, о которой заявили США, радикалы, скорее всего, просто примкнут к другой запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, при этом США сами подрывают доверие подобными акциями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Проблема слишком сложная, чтобы ее решить, например, такими акциями, как уничтожение с американского дрона главаря "Аль-Каиды"*. О проведении такой операции недавно заявлял (президент США Джо - ред.) Байден", - сказал посол.
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
06:19
Экс-президент Афганистана объяснил, почему бежал год назад
Об успешной ликвидации главаря "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири ранее объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию. В МИД РФ при этом заявили, что Москва пока не берется подтверждать достоверность заявлений Вашингтона о ликвидации аз-Завахири, доказательства до сих пор не предоставлены.
"Если так оно и было, то в тех условиях, в которые Афганистан был поставлен 20-летнией войной с США, радикалы "Аль-Каиды"*, скорее всего, просто примкнут к ИГИЛ*. Круг замкнется. Я уж не говорю о том, что агрессивное нарушение американцами воздушного пространства Афганистана не добавит талибам доверия к США в вопросе борьбы с терроризмом", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Он отметил, что талибы с момента прихода к власти год назад подтвердили намерение бороться с "Аль-Каидой"*. Однако, когда США заморозили афганские авуары, "отняли у афганцев деньги, ресурсов стало не хватать", добавил Жирнов.
* Террористическая организация, запрещена в России
**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
06:08
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В миреАйман аз-ЗавахириСШААфганистанРоссияАль-КаидаИсламское государство
 
 
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