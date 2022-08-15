https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html
Экс-президент Афганистана объяснил, почему бежал год назад
Экс-президент Афганистана объяснил, почему бежал год назад - РИА Новости, 15.08.2022
Экс-президент Афганистана объяснил, почему бежал год назад
Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента страны и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:19
2022-08-15T06:19
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.Талибы* 15 августа прошлого года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике в связи со своим внезапным отъездом."Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", - сказал Гани в интервью телеканалу CNN.По словам бывшего президента Афганистана, изначально у него не было планов покидать страну. Гани также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, был ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Он также опроверг сведения о том, что бежал с большой суммой денег.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, кабул (город), оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), ООН
06:19 15.08.2022 (обновлено: 07:00 15.08.2022)
Экс-президент Афганистана объяснил, почему бежал год назад
Экс-президент Афганистана заявил, что уехал год назад, чтобы не дать талибам* себя унизить
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший афганский президент Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из Афганистана, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента страны и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.
Талибы* 15 августа прошлого года вошли в Кабул
, окончательно взяв Афганистан
под контроль. Гани, который тогда бежал из страны, подвергался критике в связи со своим внезапным отъездом.
"Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", - сказал Гани в интервью телеканалу CNN.
По словам бывшего президента Афганистана, изначально у него не было планов покидать страну. Гани также отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, был ли у него при себе паспорт, когда он уезжал. Он также опроверг сведения о том, что бежал с большой суммой денег.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность