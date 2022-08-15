МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана
МИД КНР заявил, что мир должен сохранять контакты с временным правительством Афганистана
ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение умеренного курса в управлении и гарантии соблюдения прав всех слоев населения в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле.
"Мы обратили внимание, что с тех пор, как год назад движение "Талибан"* вновь пришло к власти в Афганистане, произошло много позитивных изменений по сравнению с периодом, когда они были у власти в 1990-х годах. В то же время у международного сообщества по-прежнему остается много ожиданий и опасений в отношении временного правительства Афганистана. И Афганистан это понимает", - заявили в МИД Китая.
Китай считает, добавили в ведомстве, что "международное сообщество должно продолжать поддерживать контакты с временным правительством Афганистана, стимулировать и поддерживать создание широкого и инклюзивного правительства, умеренное и осмотрительное управление".
Вместе с тем международное сообщество должно способствовать тому, чтобы афганские власти гарантировали основные права всех афганцев, включая все этнические группы, женщин и детей, решительно боролись со всеми формами терроризма и как можно скорее добились долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность