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МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана - РИА Новости, 15.08.2022
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МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана
МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана - РИА Новости, 15.08.2022
МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана
Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:08
2022-08-15T06:08
в мире
афганистан
китай
кабул (город)
мид кнр
оон
талибан
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение умеренного курса в управлении и гарантии соблюдения прав всех слоев населения в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле."Мы обратили внимание, что с тех пор, как год назад движение "Талибан"* вновь пришло к власти в Афганистане, произошло много позитивных изменений по сравнению с периодом, когда они были у власти в 1990-х годах. В то же время у международного сообщества по-прежнему остается много ожиданий и опасений в отношении временного правительства Афганистана. И Афганистан это понимает", - заявили в МИД Китая.Китай считает, добавили в ведомстве, что "международное сообщество должно продолжать поддерживать контакты с временным правительством Афганистана, стимулировать и поддерживать создание широкого и инклюзивного правительства, умеренное и осмотрительное управление".Вместе с тем международное сообщество должно способствовать тому, чтобы афганские власти гарантировали основные права всех афганцев, включая все этнические группы, женщин и детей, решительно боролись со всеми формами терроризма и как можно скорее добились долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809582951.html
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афганистан
китай
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в мире, афганистан, китай, кабул (город), мид кнр, оон, талибан
В мире, Афганистан, Китай, Кабул (город), МИД КНР, ООН, Талибан
06:08 15.08.2022
 
МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана

МИД КНР заявил, что мир должен сохранять контакты с временным правительством Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение умеренного курса в управлении и гарантии соблюдения прав всех слоев населения в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле.
"Мы обратили внимание, что с тех пор, как год назад движение "Талибан"* вновь пришло к власти в Афганистане, произошло много позитивных изменений по сравнению с периодом, когда они были у власти в 1990-х годах. В то же время у международного сообщества по-прежнему остается много ожиданий и опасений в отношении временного правительства Афганистана. И Афганистан это понимает", - заявили в МИД Китая.
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:59
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами
Китай считает, добавили в ведомстве, что "международное сообщество должно продолжать поддерживать контакты с временным правительством Афганистана, стимулировать и поддерживать создание широкого и инклюзивного правительства, умеренное и осмотрительное управление".
Вместе с тем международное сообщество должно способствовать тому, чтобы афганские власти гарантировали основные права всех афганцев, включая все этнические группы, женщин и детей, решительно боролись со всеми формами терроризма и как можно скорее добились долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 15:26
Делегация минпромторга Афганистана прибудет в Россию 14 августа
 
В миреАфганистанКитайКабул (город)МИД КНРООНТалибан
 
 
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