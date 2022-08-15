https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584508.html

МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана

МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана - РИА Новости, 15.08.2022

МИД Китая: Мир должен сохранять контакты с правительством Афганистана

Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:08

2022-08-15T06:08

2022-08-15T06:08

в мире

афганистан

китай

кабул (город)

мид кнр

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Международное сообщество должно сохранять контакты с временным правительством Афганистана, поддерживая создание инклюзивного правительства, обеспечение умеренного курса в управлении и гарантии соблюдения прав всех слоев населения в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР в годовщину смены власти в Кабуле."Мы обратили внимание, что с тех пор, как год назад движение "Талибан"* вновь пришло к власти в Афганистане, произошло много позитивных изменений по сравнению с периодом, когда они были у власти в 1990-х годах. В то же время у международного сообщества по-прежнему остается много ожиданий и опасений в отношении временного правительства Афганистана. И Афганистан это понимает", - заявили в МИД Китая.Китай считает, добавили в ведомстве, что "международное сообщество должно продолжать поддерживать контакты с временным правительством Афганистана, стимулировать и поддерживать создание широкого и инклюзивного правительства, умеренное и осмотрительное управление".Вместе с тем международное сообщество должно способствовать тому, чтобы афганские власти гарантировали основные права всех афганцев, включая все этнические группы, женщин и детей, решительно боролись со всеми формами терроризма и как можно скорее добились долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809582951.html

https://ria.ru/20220814/afganistan-1809503545.html

афганистан

китай

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, китай, кабул (город), мид кнр, оон, талибан