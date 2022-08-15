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Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами - РИА Новости, 15.08.2022
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Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами - РИА Новости, 15.08.2022
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами
Талибы — это реальность Афганистана, и Россия должна работать с ними в тех областях, где это отвечает национальным интересам, заявил российский посол Дмитрий... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:59
2022-08-15T08:39
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
оон
талибан
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Талибы — это реальность Афганистана, и Россия должна работать с ними в тех областях, где это отвечает национальным интересам, заявил российский посол Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле.В частности, отметил посол, 15 августа в Москве начнутся переговоры между направленной правительством "Талибана"* делегацией афганского Минпромторга и российскими партнерами.По словам Жирнова, на этой встрече планируется обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, со своей стороны, уточнил, что Кабул рассчитывает закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
россия
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН, Талибан
04:59 15.08.2022 (обновлено: 08:39 15.08.2022)
 
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами

Посол России в Кабуле Жирнов: нужно работать с талибами там, где это выгодно Москве

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Талибы — это реальность Афганистана, и Россия должна работать с ними в тех областях, где это отвечает национальным интересам, заявил российский посол Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле.

"Талибы, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", — пояснил он.

В частности, отметил посол, 15 августа в Москве начнутся переговоры между направленной правительством "Талибана"* делегацией афганского Минпромторга и российскими партнерами.
По словам Жирнова, на этой встрече планируется обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, со своей стороны, уточнил, что Кабул рассчитывает закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 19:44
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
 
В миреАфганистанРоссияКабул (город)Мохаммад Хасан АхундООНТалибан
 
 
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