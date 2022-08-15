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Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот"
Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот" - РИА Новости, 15.08.2022
Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот"
Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года под... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:48
2022-08-15T20:48
2022-08-15T20:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 15 авг – ПАО "Аэрофлот". Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года под председательством министра транспорта РФ Виталия Савельева.Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:О стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе "Аэрофлот". Стратегия цифровой трансформации, утверждённая в декабре 2021г., актуализируется с учётом изменившейся геополитической ситуации. Основное направление обновлённой стратегии - обеспечить технологическую импортонезависимость и непрерывность работы ИТ-систем, сервисов и критической информационной инфраструктуры в условиях санкционного давления.О переходе на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия 5-летней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП.Об организационной структуре ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот". Ключевые изменения связаны с консолидацией функции оперативного производственного планирования на базе нового департамента планирования и управления производственной деятельностью, который будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству. На должность первого заместителя генерального директора по производству утверждена кандидатура Андрея Семёнова, ранее занимавшего должность советника.Кроме того, в целях повышения персональной ответственности менеджмента, а также эффективности выполнения общегрупповых задач, Совет директоров принял решение ввести в организационную структуру ПАО "Аэрофлот" должность первого заместителя генерального директора по коммерции и финансам и утвердить на неё Андрея Чиханчина, занимавшего ранее должность заместителя генерального директора по коммерции и финансам, которая упраздняется.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, аэрофлот
МОСКВА, 15 авг – ПАО "Аэрофлот". Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года под председательством министра транспорта РФ Виталия Савельева.
Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:
О стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе "Аэрофлот
". Стратегия цифровой трансформации, утверждённая в декабре 2021г., актуализируется с учётом изменившейся геополитической ситуации. Основное направление обновлённой стратегии - обеспечить технологическую импортонезависимость и непрерывность работы ИТ-систем, сервисов и критической информационной инфраструктуры в условиях санкционного давления.
О переходе на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия 5-летней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП.
Об организационной структуре ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот". Ключевые изменения связаны с консолидацией функции оперативного производственного планирования на базе нового департамента планирования и управления производственной деятельностью, который будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству. На должность первого заместителя генерального директора по производству утверждена кандидатура Андрея Семёнова, ранее занимавшего должность советника.
Кроме того, в целях повышения персональной ответственности менеджмента, а также эффективности выполнения общегрупповых задач, Совет директоров принял решение ввести в организационную структуру ПАО "Аэрофлот" должность первого заместителя генерального директора по коммерции и финансам и утвердить на неё Андрея Чиханчина, занимавшего ранее должность заместителя генерального директора по коммерции и финансам, которая упраздняется.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.