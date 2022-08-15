https://ria.ru/20220815/aeroflot-1809855062.html

Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот"

Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот" - РИА Новости, 15.08.2022

Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот"

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года под... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:48

2022-08-15T20:48

2022-08-15T20:48

пресс-релизы

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 15 авг – ПАО "Аэрофлот". Совет директоров ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года под председательством министра транспорта РФ Виталия Савельева.Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:О стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе "Аэрофлот". Стратегия цифровой трансформации, утверждённая в декабре 2021г., актуализируется с учётом изменившейся геополитической ситуации. Основное направление обновлённой стратегии - обеспечить технологическую импортонезависимость и непрерывность работы ИТ-систем, сервисов и критической информационной инфраструктуры в условиях санкционного давления.О переходе на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия 5-летней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на услуги разработки и сопровождения АИС ОВП.Об организационной структуре ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил новую организационную структуру ПАО "Аэрофлот". Ключевые изменения связаны с консолидацией функции оперативного производственного планирования на базе нового департамента планирования и управления производственной деятельностью, который будет передан в подчинение первому заместителю генерального директора по производству. На должность первого заместителя генерального директора по производству утверждена кандидатура Андрея Семёнова, ранее занимавшего должность советника.Кроме того, в целях повышения персональной ответственности менеджмента, а также эффективности выполнения общегрупповых задач, Совет директоров принял решение ввести в организационную структуру ПАО "Аэрофлот" должность первого заместителя генерального директора по коммерции и финансам и утвердить на неё Андрея Чиханчина, занимавшего ранее должность заместителя генерального директора по коммерции и финансам, которая упраздняется.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы, аэрофлот