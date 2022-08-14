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В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 14.08.2022
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на юге от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:37
2022-08-14T17:37
2022-08-14T17:37
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новая зеландия
геологическая служба сша
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на юге от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 13.44 по времени UTC (16.44 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 670 километрах от города Уитианга в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, новая зеландия, геологическая служба сша, землетрясение
В мире, Новая Зеландия, Геологическая служба США, Землетрясение
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщила о землетрясении в районе Новой Зеландии магнитудой 6,4