https://ria.ru/20220814/zemletryasenie-1809525764.html

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 14.08.2022

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на юге от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:37

2022-08-14T17:37

2022-08-14T17:37

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новая зеландия

геологическая служба сша

землетрясение

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на юге от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 13.44 по времени UTC (16.44 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 670 километрах от города Уитианга в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220731/zemletryasenie-1806162970.html

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в мире, новая зеландия, геологическая служба сша, землетрясение