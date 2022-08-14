https://ria.ru/20220814/zaytsevo-1809529841.html

ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево

ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево

Остекление здания администрации поселка Зайцево в ДНР уничтожено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:13

2022-08-14T18:13

2022-08-14T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

зайцево

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Остекление здания администрации поселка Зайцево в ДНР уничтожено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Зайцево (южного) со стороны украинских войск. По поселку выпустили в общей сложности 33 мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк