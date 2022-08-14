https://ria.ru/20220814/zaytsevo-1809529841.html
ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево
ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево - РИА Новости, 14.08.2022
ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево
Остекление здания администрации поселка Зайцево в ДНР уничтожено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:13
2022-08-14T18:13
2022-08-14T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
зайцево
донецкая народная республика
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Остекление здания администрации поселка Зайцево в ДНР уничтожено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Зайцево (южного) со стороны украинских войск. По поселку выпустили в общей сложности 33 мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецкая народная республика
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жкх, зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК
18:13 14.08.2022 (обновлено: 18:16 14.08.2022)
ВСУ повредили здание администрации в поселке Зайцево
Мэр Горловки Приходько: остекление администрации Зайцево уничтожено при обстреле ВСУ