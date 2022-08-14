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Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня

Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня - РИА Новости, 14.08.2022

Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня

Мощный ливень затопил Южно-Сахалинск, сообщила РИА Новости дежурный синоптик островного управления Росгидромета. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:55

2022-08-14T11:55

2022-08-14T13:15

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг — РИА Новости. Мощный ливень затопил Южно-Сахалинск, сообщила РИА Новости дежурный синоптик островного управления Росгидромета.На фото и видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, как потоки воды заливают улицы города."Гроза началась в Южно-Сахалинске в 16:18 (08:18 мск. — Прим. ред.), последовавший затем ливень продолжался около 40 минут. В настоящее время осадки в областном центре прекратились, а гроза переместилась на восток острова, в частности в Долинский район. Вода также постепенно уходит с улиц", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, точное количество выпавших осадков синоптики назовут позже.

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южно-сахалинск, сахалинская область