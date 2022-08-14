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Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня - РИА Новости, 14.08.2022
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Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня
Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня - РИА Новости, 14.08.2022
Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня
Мощный ливень затопил Южно-Сахалинск, сообщила РИА Новости дежурный синоптик островного управления Росгидромета. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:55
2022-08-14T13:15
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг — РИА Новости. Мощный ливень затопил Южно-Сахалинск, сообщила РИА Новости дежурный синоптик островного управления Росгидромета.На фото и видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, как потоки воды заливают улицы города."Гроза началась в Южно-Сахалинске в 16:18 (08:18 мск. — Прим. ред.), последовавший затем ливень продолжался около 40 минут. В настоящее время осадки в областном центре прекратились, а гроза переместилась на восток острова, в частности в Долинский район. Вода также постепенно уходит с улиц", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, точное количество выпавших осадков синоптики назовут позже.
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россия, южно-сахалинск, сахалинская область
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
11:55 14.08.2022 (обновлено: 13:15 14.08.2022)
 
Улицы Южно-Сахалинска затопило из-за ливня

В Южно-Сахалинске затопило улицы из-за 40-минутного ливня

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг — РИА Новости. Мощный ливень затопил Южно-Сахалинск, сообщила РИА Новости дежурный синоптик островного управления Росгидромета.
На фото и видео, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, как потоки воды заливают улицы города.
"Гроза началась в Южно-Сахалинске в 16:18 (08:18 мск. — Прим. ред.), последовавший затем ливень продолжался около 40 минут. В настоящее время осадки в областном центре прекратились, а гроза переместилась на восток острова, в частности в Долинский район. Вода также постепенно уходит с улиц", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, точное количество выпавших осадков синоптики назовут позже.
 
РоссияЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
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