https://ria.ru/20220814/zakhvat-1809462408.html

Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом

Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом - РИА Новости, 14.08.2022

Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом

Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T09:28

2022-08-14T09:28

2022-08-14T16:37

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михаил мизинцев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.О том, что националисты оборудуют опорные пункты в жилых домах Николаева и Харькова, заявлял руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию", — рассказал Стрельников.По его словам, изначально он пришел в территориальную оборону и занимался проверкой машин на блокпосту. Но в апреле его подразделение приписали к воинской части и выдали им нашивки "Кракена". При этом в его роте не было людей с какой-то специальной военной подготовкой."Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все <…> Если брать по пятибалльной системе — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали", — рассказал Стрельников, добавив, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.Поэтому, считает пленный, у Украины нет возможности победить российскую армию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/kraken-1809463161.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, харьков, николаев (украина), михаил мизинцев, вооруженные силы украины