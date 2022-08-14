https://ria.ru/20220814/zakhvat-1809462408.html
Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом
Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом - РИА Новости, 14.08.2022
Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом
Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T09:28
2022-08-14T09:28
2022-08-14T16:37
в мире
россия
харьков
николаев (украина)
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.О том, что националисты оборудуют опорные пункты в жилых домах Николаева и Харькова, заявлял руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию", — рассказал Стрельников.По его словам, изначально он пришел в территориальную оборону и занимался проверкой машин на блокпосту. Но в апреле его подразделение приписали к воинской части и выдали им нашивки "Кракена". При этом в его роте не было людей с какой-то специальной военной подготовкой."Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все <…> Если брать по пятибалльной системе — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали", — рассказал Стрельников, добавив, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.Поэтому, считает пленный, у Украины нет возможности победить российскую армию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220814/kraken-1809463161.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809461333_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a99dcb31e900246986e909970ec81fd.jpg
"Штурмовать абсолютно не учили" – бывший командир нацбатальона "Кракен" об отсутствии спецподготовки у боевиков
Бывший командир взвода украинского нацбатальона "Кракен" рассказал об истинном положении дел в подразделении, об отсутствии серьёзной спецподготовки у боевиков и о том, как он потерял руку, ползая два дня по лесу, брошенный сослуживцами
2022-08-14T09:28
true
PT2M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, николаев (украина), михаил мизинцев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьков, Николаев (Украина), Михаил Мизинцев, Вооруженные силы Украины
09:28 14.08.2022 (обновлено: 16:37 14.08.2022)
Командир взвода "Кракена" подтвердил захват боевиками домов под Харьковом
Командир взвода "Кракена" заявил, что боевики нацбата захватывали дома под Харьковом
ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Попавший в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников подтвердил, что боевики захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.
О том, что националисты оборудуют опорные пункты в жилых домах Николаева
и Харькова
, заявлял руководитель Межведомственного координационного штаба России
по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев
.
"По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию", — рассказал Стрельников.
По его словам, изначально он пришел в территориальную оборону и занимался проверкой машин на блокпосту. Но в апреле его подразделение приписали к воинской части и выдали им нашивки "Кракена". При этом в его роте не было людей с какой-то специальной военной подготовкой.
"Вывозили нас, мы прыгали через всякие препятствия около пяти дней, на КМБ показали, как разбирать и собирать автомат, и все <…> Если брать по пятибалльной системе — оцениваю на два. Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали", — рассказал Стрельников, добавив, что из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто стрелять не умел.
Поэтому, считает пленный, у Украины
нет возможности победить российскую армию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.