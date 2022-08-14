https://ria.ru/20220814/vooruzhenie-1809514810.html

Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года

Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года - РИА Новости, 14.08.2022

Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение российской армии в этом году, заявил президент АО "Концерн Калашников" Алан Лушников. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:25

2022-08-14T16:25

2022-08-14T17:42

вооруженные силы рф

калашников (концерн)

россия

ростех

безопасность

новое оружие россии

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 14 авг — РИА Новости. Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение российской армии в этом году, заявил президент АО "Концерн Калашников" Алан Лушников."Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет", — отметил он.По словам Лушникова, в войска также начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД)."Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме "Армия-2021". Оружие имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини и инфракрасный луч.Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года. СВЧ представляет новое поколение винтовок, которые обеспечивают поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Впервые ее представили на форуме "Армия-2017".

https://ria.ru/20220814/mina-1809446841.html

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вооруженные силы рф, калашников (концерн), россия, ростех, безопасность