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Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года
Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года - РИА Новости, 14.08.2022
Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года
Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение российской армии в этом году, заявил президент АО "Концерн Калашников" Алан Лушников. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:25
2022-08-14T16:25
2022-08-14T17:42
вооруженные силы рф
калашников (концерн)
россия
ростех
безопасность
новое оружие россии
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 14 авг — РИА Новости. Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение российской армии в этом году, заявил президент АО "Концерн Калашников" Алан Лушников."Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет", — отметил он.По словам Лушникова, в войска также начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД)."Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме "Армия-2021". Оружие имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини и инфракрасный луч.Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года. СВЧ представляет новое поколение винтовок, которые обеспечивают поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Впервые ее представили на форуме "Армия-2017".
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вооруженные силы рф, калашников (концерн), россия, ростех, безопасность
Вооруженные силы РФ, Калашников (концерн), Россия, Ростех, Безопасность, Новое оружие России
16:25 14.08.2022 (обновлено: 17:42 14.08.2022)
Пистолет-пулемет ППК-20 и винтовка СВЧ поступят на вооружение до конца года
"Калашников": российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемет ППК-20
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 14 авг — РИА Новости. Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение российской армии в этом году, заявил президент АО "Концерн Калашников" Алан Лушников.
"Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет", — отметил он.
По словам Лушникова, в войска также начнет поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
"Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20 на форуме "Армия-2021". Оружие имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини и инфракрасный луч.
Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года. СВЧ представляет новое поколение винтовок, которые обеспечивают поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Впервые ее представили на форуме "Армия-2017".