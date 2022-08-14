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Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 14.08.2022
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Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме
Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 14.08.2022
Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме
Евросоюз осуждает теракт в Иерусалиме и напоминает, что безопасность Израиля имеет ключевое значения для Брюсселя, заявил глава европейской дипломатии Жозеп... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:14
2022-08-14T16:14
в мире
иерусалим
израиль
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз осуждает теракт в Иерусалиме и напоминает, что безопасность Израиля имеет ключевое значения для Брюсселя, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Подозреваемый в совершении теракта сдался властям.
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в мире, иерусалим, израиль, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Иерусалим, Израиль, Жозеп Боррель, Евросоюз
16:14 14.08.2022
 
Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз осуждает теракт в Иерусалиме и напоминает, что безопасность Израиля имеет ключевое значения для Брюсселя, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС решительно осуждает террористическую атаку в Иерусалиме. Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для ЕС. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Боррель в Twitter.
Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Подозреваемый в совершении теракта сдался властям.
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
15:04
Премьер Израиля пообещал наказывать тех, кто вредит гражданам страны
 
В миреИерусалимИзраильЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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