https://ria.ru/20220814/terakt-1809513984.html

Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме

Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме - РИА Новости, 14.08.2022

Жозеп Боррель осудил теракт в Иерусалиме

Евросоюз осуждает теракт в Иерусалиме и напоминает, что безопасность Израиля имеет ключевое значения для Брюсселя, заявил глава европейской дипломатии Жозеп... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:14

2022-08-14T16:14

2022-08-14T16:14

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жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 14 авг - РИА Новости. Евросоюз осуждает теракт в Иерусалиме и напоминает, что безопасность Израиля имеет ключевое значения для Брюсселя, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Ранее сообщалось, что автобус был обстрелян около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Ранения получили семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Подозреваемый в совершении теракта сдался властям.

https://ria.ru/20220814/izrail-1809500462.html

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в мире, иерусалим, израиль, жозеп боррель, евросоюз