https://ria.ru/20220814/stroiteli-1809473494.html
Собянин поздравил московских строителей с праздником
Собянин поздравил московских строителей с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
Собянин поздравил московских строителей с праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего". РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:28
2022-08-14T11:28
2022-08-14T11:28
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего"."Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились ещё 10-15 лет назад", - написал Собянин в своем Telegram-канале.В завершение поздравления мэр отметил, что успехи московских строителей - это успехи города и успехи горожан.
https://ria.ru/20220814/mishustin-1809471860.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил московских строителей с праздником
Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил
московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего".
"Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились ещё 10-15 лет назад", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
В завершение поздравления мэр отметил, что успехи московских строителей - это успехи города и успехи горожан.