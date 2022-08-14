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Собянин поздравил московских строителей с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
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Собянин поздравил московских строителей с праздником
Собянин поздравил московских строителей с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
Собянин поздравил московских строителей с праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего". РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:28
2022-08-14T11:28
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего"."Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились ещё 10-15 лет назад", - написал Собянин в своем Telegram-канале.В завершение поздравления мэр отметил, что успехи московских строителей - это успехи города и успехи горожан.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
11:28 14.08.2022
 
Собянин поздравил московских строителей с праздником

Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего".
"Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились ещё 10-15 лет назад", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
В завершение поздравления мэр отметил, что успехи московских строителей - это успехи города и успехи горожан.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
11:05
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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