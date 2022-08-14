https://ria.ru/20220814/stroiteli-1809473494.html

Собянин поздравил московских строителей с праздником

Собянин поздравил московских строителей с праздником - РИА Новости, 14.08.2022

Собянин поздравил московских строителей с праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего". РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:28

2022-08-14T11:28

2022-08-14T11:28

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских строителей с праздником и отметил их профессионализм в создании и развитии "города будущего"."Благодаря профессионализму таких людей мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта. Причем требования к качеству строительства очень высокие: дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились ещё 10-15 лет назад", - написал Собянин в своем Telegram-канале.В завершение поздравления мэр отметил, что успехи московских строителей - это успехи города и успехи горожан.

https://ria.ru/20220814/mishustin-1809471860.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, сергей собянин