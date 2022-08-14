https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809482141.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T14:46

2022-08-14T14:46

2022-08-14T15:07

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

спецоперация

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы взяли под контроль Уды Харьковской области. В ДНР идут бои за освобождение Артемовска, Авдеевки, Зайцево, Красногоровки, Марьинки и Соледара. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на населенные пункты Донецкой агломерации.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы пять пунктов управления, 151 район скопления живой силы и техники, девять взводов артиллерийских орудий, четыре склада боеприпасов и хранилище топлива. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника, 15 реактивных снарядов и баллистическую ракету.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 798 реактивных систем залпового огня, 4303 танка и другие бронемашины, 3298 орудий полевой артиллерии и 4888 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, луганская народная республика, инфографика, спецоперация, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины