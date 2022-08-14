https://ria.ru/20220814/spas-1809247452.html

Православные отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас

Православные отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас - РИА Новости, 14.08.2022

Православные отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас

Двухнедельный Успенский пост начинается у православных в воскресенье, в этот день по народной традиции, связанной с сельскохозяйственной культурой, верующие... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T00:00

2022-08-14T00:00

2022-08-14T00:00

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двухнедельный Успенский пост начинается у православных в воскресенье, в этот день по народной традиции, связанной с сельскохозяйственной культурой, верующие отмечают Медовый Спас, в храмах освящается мед нового урожая, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков."В этот день 14 августа церковь отмечается сразу несколько праздников. Первый - это день начала Успенского поста, он короткий, идет две недели, но достаточно строгий, это пост, который предшествует празднику Успения Божией Матери - 28 августа и празднику Преображения Господня - 19 августа по новому стилю. Так же в это день Церковь отмечает праздник Семи мучеников Маккавеев, и из Византии к нам пришел праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня", - рассказал священник.По его словам, в этот день в Константинополе совершалось изнесение из храма Святой Софии-Премудрости Божией частиц Креста Господня для поклонения. В течение двух недель — до праздника Успения Богородицы — святыню носили по городу, служа литии для избавления от болезней."Это было связано с морами и избавлениями от заразы в летние месяцы, когда процветали инфекционные заболевания, люди молились сугубо усердно от избавления от заболеваний. Традиция перешла и в нашу Русскую церковь, поэтому на богослужениях в центре храма располагается крест и ему совершается поклонение, вспоминается крестная жертва Спасителя и совершается освящение воды", - пояснил Волков.Священник отметил, что 14 августа по русским летописям считается днем крещения Руси в 988 году, но сегодня мы вспоминаем это событие 28 июля в день памяти святого князя Владимира."И еще по нашей традиции в этот день в храм приносят мед. Эта традиция связана с сельскохозяйственной культурой. К началу августа пчеловоды и бортники заготавливают мед нового урожая и приносят его в храм для освящения. Хотя среди нас не так много людей, которые занимаются заготовкой меда, эта традиция сохраняется. Люди покупают мед и приносят его в храм, чтобы над ним была прочитана молитва, он окропляется святой водой. Конечно, не нужно к этому относится так, что освященный мед получает какую - то особую силу. Смысл в том, что этот продукт и те, кто его изготавливают и потребляют, благословляются церковью", - отметил священнослужитель.МЕРА ПОСТА"Летом мы позволяем себе расслабиться в отпусках, а к концу лета полезно себя немного подсобрать, правильно настроить к осени, выйти из зоны комфорта. Успенский пост позволят нам себя немного себя перенастроить", - отметил священникВолков рассказал, что по церковному уставу Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом: нельзя есть мясные, молочные и рыбные продукты все дни кроме 19 августа – в день Преображения Господня разрешено есть рыбу."Но каждый сам для себя выбирает свою меру поста. Пост не должен вредить здоровью больных людей, людей преклонного возраста, беременных женщин. Любой пост, даже самый строгий, он сам по себе не имеет значения без духовной жизни. Он имеет пользу, когда человек не только ограничивает себя в пище, но и в течение поста проявляет "особенное духовное усердие", молится, ходит в храм", - резюмировал священник.

https://ria.ru/20220722/spas-1804392007.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники