16:02 14.08.2022 (обновлено: 16:08 14.08.2022)
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину
Глава Минобороны Словакии Надь опроверг информацию о передаче самолетов МиГ-29 на Украину
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии. Архивное фото
ПРАГА, 14 авг – РИА Новости. Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава минобороны республики Ярослав Надь в связи с публикациями в ряде СМИ и в соцсетях о якобы уже состоявшейся передаче этих самолетов на Украину.
"Они (истребители МиГ-29) по-прежнему находятся на авиабазе Слиач (в центральной части Словакии). До конца августа они будут охранять наше воздушное пространство. Их можно будет увидеть 27-28 августа на (международных авиаднях) STAF (на авиабазе Кухиня на западе страны), где мы с ними официально разлучимся. Пока никакого окончательного решения не принято. Когда ситуация изменится, мы об этом проинформируем", - написал министр.
Ранее, 25 июля, Надь сообщил о том, что продолжается обсуждение финансовой стороны передачи имеющихся в Словакии 11 истребителей МиГ-29 на Украину. Он также подтвердил, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.
Пока соглашение с Прагой и Варшавой рассчитано на период до конца 2023 года, но, в случае необходимости, может быть продлено до тех пор, пока Словакия не получит из США закупленные 14 истребителей F-16. Их поставка должна была начаться в этом году, однако из-за нехватки у производителей электронных компонентов процесс передачи был отложен на два года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.