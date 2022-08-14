https://ria.ru/20220814/slovakiya-1809512235.html

Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину

Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину - РИА Новости, 14.08.2022

Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину

Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:02

2022-08-14T16:02

2022-08-14T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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словакия

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нато

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ПРАГА, 14 авг – РИА Новости. Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава минобороны республики Ярослав Надь в связи с публикациями в ряде СМИ и в соцсетях о якобы уже состоявшейся передаче этих самолетов на Украину.Ранее, 25 июля, Надь сообщил о том, что продолжается обсуждение финансовой стороны передачи имеющихся в Словакии 11 истребителей МиГ-29 на Украину. Он также подтвердил, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.Пока соглашение с Прагой и Варшавой рассчитано на период до конца 2023 года, но, в случае необходимости, может быть продлено до тех пор, пока Словакия не получит из США закупленные 14 истребителей F-16. Их поставка должна была начаться в этом году, однако из-за нехватки у производителей электронных компонентов процесс передачи был отложен на два года.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, словакия, россия, нато