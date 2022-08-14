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Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/slovakiya-1809512235.html
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину - РИА Новости, 14.08.2022
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину
Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:02
2022-08-14T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
украина
словакия
россия
нато
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ПРАГА, 14 авг – РИА Новости. Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава минобороны республики Ярослав Надь в связи с публикациями в ряде СМИ и в соцсетях о якобы уже состоявшейся передаче этих самолетов на Украину.Ранее, 25 июля, Надь сообщил о том, что продолжается обсуждение финансовой стороны передачи имеющихся в Словакии 11 истребителей МиГ-29 на Украину. Он также подтвердил, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.Пока соглашение с Прагой и Варшавой рассчитано на период до конца 2023 года, но, в случае необходимости, может быть продлено до тех пор, пока Словакия не получит из США закупленные 14 истребителей F-16. Их поставка должна была начаться в этом году, однако из-за нехватки у производителей электронных компонентов процесс передачи был отложен на два года.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, словакия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Словакия, Россия, НАТО
16:02 14.08.2022 (обновлено: 16:08 14.08.2022)
 
Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 на Украину

Глава Минобороны Словакии Надь опроверг информацию о передаче самолетов МиГ-29 на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel HernandezИстребитель МиГ-29 ВВС Болгарии
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии. Архивное фото
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ПРАГА, 14 авг – РИА Новости. Истребители словацких ВВС МиГ-29 все еще находятся в республике, переговоры о том, что с ними будет дальше, продолжаются, написал в воскресенье в Twitter глава минобороны республики Ярослав Надь в связи с публикациями в ряде СМИ и в соцсетях о якобы уже состоявшейся передаче этих самолетов на Украину.
"Они (истребители МиГ-29) по-прежнему находятся на авиабазе Слиач (в центральной части Словакии). До конца августа они будут охранять наше воздушное пространство. Их можно будет увидеть 27-28 августа на (международных авиаднях) STAF (на авиабазе Кухиня на западе страны), где мы с ними официально разлучимся. Пока никакого окончательного решения не принято. Когда ситуация изменится, мы об этом проинформируем", - написал министр.
Ранее, 25 июля, Надь сообщил о том, что продолжается обсуждение финансовой стороны передачи имеющихся в Словакии 11 истребителей МиГ-29 на Украину. Он также подтвердил, что достигнута договоренность с властями соседних стран, Чехии и Польши, о том, что самолеты их ВВС с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии в том случае, если словацкие МиГ-29 будут переданы на Украину.
Пока соглашение с Прагой и Варшавой рассчитано на период до конца 2023 года, но, в случае необходимости, может быть продлено до тех пор, пока Словакия не получит из США закупленные 14 истребителей F-16. Их поставка должна была начаться в этом году, однако из-за нехватки у производителей электронных компонентов процесс передачи был отложен на два года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаСловакияРоссияНАТО
 
 
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