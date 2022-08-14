21:36 14.08.2022 (обновлено: 21:56 14.08.2022)
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности до 29 августа
© AP PhotoВоеннослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака
© AP Photo
Военнослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем продлен до 14 августа. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.
Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.