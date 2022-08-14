https://ria.ru/20220814/sevastopol-1809560614.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 14.08.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:36

2022-08-14T21:36

2022-08-14T21:56

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

россия

ситуация в днр и лнр

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города."Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем продлен до 14 августа. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым."На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.

https://ria.ru/20220813/sevastopol-1809385116.html

севастополь

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил развожаев, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр