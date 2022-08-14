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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/sevastopol-1809560614.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 14.08.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:36
2022-08-14T21:56
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
россия
ситуация в днр и лнр
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города."Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем продлен до 14 августа. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым."На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
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михаил развожаев, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:36 14.08.2022 (обновлено: 21:56 14.08.2022)
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности до 29 августа

© AP PhotoВоеннослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака
Военнослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo
Военнослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя продлен до 14 августа, сообщила пресс-служба правительства города.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота и затем продлен до 14 августа. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 годом сроком на 15 суток до 18:00 29 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.
Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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