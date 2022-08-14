https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809516443.html

Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ

Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022

Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ

Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T16:33

2022-08-14T16:33

2022-08-14T16:52

в мире

россия

нато

владимир путин

турция

экономика

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — говорится в публикации. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о продвижении в Турции российской платежной системы "Мир", что должно существенно упростить российским компаниям ведение бизнеса в этом государстве, напоминают авторы.Эксперты прогнозируют, что все это позволит двум странам, одна из которых состоит в НАТО, значительно укрепить свои экономические связи, резюмировалось в материале.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html

https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, нато, владимир путин, турция, экономика