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Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
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Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ
Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:33
2022-08-14T16:52
в мире
россия
нато
владимир путин
турция
экономика
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — говорится в публикации. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о продвижении в Турции российской платежной системы "Мир", что должно существенно упростить российским компаниям ведение бизнеса в этом государстве, напоминают авторы.Эксперты прогнозируют, что все это позволит двум странам, одна из которых состоит в НАТО, значительно укрепить свои экономические связи, резюмировалось в материале.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html
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в мире, россия, нато, владимир путин, турция, экономика
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Турция, Экономика
16:33 14.08.2022 (обновлено: 16:52 14.08.2022)
 
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ

Courrier international: Турция в роли троянского коня помогает России обходить санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international.

"Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
09:16
Путин новым партнерством вызвал раздражение на Западе, пишет NYT
Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о продвижении в Турции российской платежной системы "Мир", что должно существенно упростить российским компаниям ведение бизнеса в этом государстве, напоминают авторы.
Эксперты прогнозируют, что все это позволит двум странам, одна из которых состоит в НАТО, значительно укрепить свои экономические связи, резюмировалось в материале.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
10:06
В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
В миреРоссияНАТОВладимир ПутинТурцияЭкономика
 
 
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