https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809516443.html
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2022
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ
Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T16:33
2022-08-14T16:33
2022-08-14T16:52
в мире
россия
нато
владимир путин
турция
экономика
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия обходит западные санкции при помощи "троянского коня в НАТО" — Турции, пишет французская газета Courrier international. "Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — говорится в публикации. Кроме того, Путин и Эрдоган договорились о продвижении в Турции российской платежной системы "Мир", что должно существенно упростить российским компаниям ведение бизнеса в этом государстве, напоминают авторы.Эксперты прогнозируют, что все это позволит двум странам, одна из которых состоит в НАТО, значительно укрепить свои экономические связи, резюмировалось в материале.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220814/putin-1809460454.html
https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, нато, владимир путин, турция, экономика
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Турция, Экономика
16:33 14.08.2022 (обновлено: 16:52 14.08.2022)
Россия использует "троянского коня" в НАТО, пишут СМИ
Courrier international: Турция в роли троянского коня помогает России обходить санкции