https://ria.ru/20220814/rospotrebnadzor-1809570456.html

Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве - РИА Новости, 14.08.2022

Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:10

2022-08-14T23:10

2022-08-14T23:10

происшествия

здоровье - общество

москва

ювао (москва)

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия."Организовано взаимодействие с Управлением МЧС по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и Департаментом здравоохранения города Москвы с целью координации действий. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮВАО выехали на место с целью оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований", - говорится в сообщении.Для исключения причинения вреда здоровью, жители дома выведены на улицу до выяснения обстоятельств, уточнили в ведомстве.Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20220814/likhoradka-1809447122.html

москва

ювао (москва)

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, москва, ювао (москва), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)