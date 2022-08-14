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Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве - РИА Новости, 14.08.2022
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Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве
Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве - РИА Новости, 14.08.2022
Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:10
2022-08-14T23:10
происшествия
здоровье - общество
москва
ювао (москва)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия."Организовано взаимодействие с Управлением МЧС по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и Департаментом здравоохранения города Москвы с целью координации действий. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮВАО выехали на место с целью оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований", - говорится в сообщении.Для исключения причинения вреда здоровью, жители дома выведены на улицу до выяснения обстоятельств, уточнили в ведомстве.Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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москва
ювао (москва)
россия
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происшествия, здоровье - общество, москва, ювао (москва), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, ЮВАО (Москва), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:10 14.08.2022
 
Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

Специалисты Роспотребнадзора оценивают ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС рассказали РИА Новости, что подразделения ведомства работают на месте происшествия.
"Организовано взаимодействие с Управлением МЧС по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и Департаментом здравоохранения города Москвы с целью координации действий. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮВАО выехали на место с целью оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований", - говорится в сообщении.
Для исключения причинения вреда здоровью, жители дома выведены на улицу до выяснения обстоятельств, уточнили в ведомстве.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваЮВАО (Москва)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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