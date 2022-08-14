https://ria.ru/20220814/produkty-1809441667.html

Экономист перечислил продукты, которые начнут дорожать осенью

Экономист перечислил продукты, которые начнут дорожать осенью - РИА Новости, 14.08.2022

Экономист перечислил продукты, которые начнут дорожать осенью

Продукты в России, как и во многих других странах, традиционно дорожают осенью. Если сравнивать цены с летними месяцами, есть основания ждать плавного... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T02:17

2022-08-14T02:17

2022-08-14T10:16

экономика

россия

инфляция

продукты

цены

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Продукты в России, как и во многих других странах, традиционно дорожают осенью. Если сравнивать цены с летними месяцами, есть основания ждать плавного удорожания молочной продукции, яиц, колбасных изделий и овощей, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.Он напомнил, что цены на рыбопродукты и свинину растут в основном в конце года, а птица сезонно дорожают осенью. Кофе и чай обычно дорожают весь год, но в рамках общей инфляции, без резких скачков. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе традиционно дешевеют, а в сентябре постепенно цена растет.“В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что “зерновая” составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется”, — добавил эксперт. По его словам, хлеб, как и большинство продуктов, дорожает из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда, а вовсе не из-за аграрной составляющей.

https://ria.ru/20220813/ryba-1809324725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, инфляция, продукты, цены