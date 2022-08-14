https://ria.ru/20220814/prestupleniya-1809467508.html

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских нацистов

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских нацистов - РИА Новости, 14.08.2022

СК запросит у Минобороны новые данные о преступлениях украинских нацистов

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских нацистов против мирного населения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T10:12

2022-08-14T10:12

2022-08-14T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны России новые данные о преступлениях украинских нацистов против мирного населения, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, в поселке Ясная украинские нацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в общежитии экономико-машиностроительного лицея, при этом не проводив эвакуацию жителей близлежащих домов. В поселке Гуты Харьковской области боевики "Правого сектора"* заминировали подходы к школе, в которой дислоцируются в данный момент, не предупредив местное население. В городе Николаеве подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт на территории детского сада."Следователи СК России запросят у Министерства обороны РФ данные об очередных преступных действиях украинских националистов в отношении мирного населения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220804/sk-1807343573.html

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809464463.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф)