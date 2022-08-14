https://ria.ru/20220814/pozhar-1809556921.html
Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили
Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили - РИА Новости, 14.08.2022
Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили
Спасатели ликвидировали пожар на складе с растительным маслом в Казани на площади 420 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T21:04
2022-08-14T21:04
2022-08-14T21:08
происшествия
казань
коммерческая недвижимость
россия
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КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе с растительным маслом в Казани на площади 420 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Татарстану.Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9 произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации, площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.К тушению пожара привлекались 118 человек и 41 единица техники.По данному адресу располагается производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции ОАО "Хитон".
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Пожар на складе с растительным маслом в Казани. Видео МЧС по Татарстану
Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.
2022-08-14T21:04
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PT0M34S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, казань, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Коммерческая недвижимость, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:04 14.08.2022 (обновлено: 21:08 14.08.2022)
Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили
В Казани потушили пожар на складе с растительным маслом