https://ria.ru/20220814/pozhar-1809556921.html

Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили

Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили - РИА Новости, 14.08.2022

Пожар на складе с растительным маслом в Казани потушили

Спасатели ликвидировали пожар на складе с растительным маслом в Казани на площади 420 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T21:04

2022-08-14T21:04

2022-08-14T21:08

происшествия

казань

коммерческая недвижимость

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе с растительным маслом в Казани на площади 420 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Татарстану.Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9 произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации, площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.К тушению пожара привлекались 118 человек и 41 единица техники.По данному адресу располагается производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции ОАО "Хитон".

https://ria.ru/20220814/egipet-1809492737.html

казань

россия

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Пожар на складе с растительным маслом в Казани. Видео МЧС по Татарстану Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада. 2022-08-14T21:04 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)