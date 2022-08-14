Рейтинг@Mail.ru
Пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали - РИА Новости, 14.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220814/pozhar-1809540115.html
Пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали
Пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали - РИА Новости, 14.08.2022
Пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали
Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T19:21
2022-08-14T20:33
россия
казань
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809543368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15efc1c3241ed69d84a943746823131a.jpg
КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану.Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада."В 18.52 - локализация пожара", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекаются 118 человек и 41 единица техники.По предварительной информации, по данному адресу располагается производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции ОАО "Хитон".
https://ria.ru/20220814/pozhar-1809505188.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на складе с растительным маслом в Казани. Видео МЧС по Татарстану
Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.
2022-08-14T19:21
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809543368_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23681e0c4dfe73b7b70c1732e8206815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Казань, Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:21 14.08.2022 (обновлено: 20:33 14.08.2022)
 
Пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали

МЧС: пожар на складе с растительным маслом в Казани локализовали

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе с растительным маслом в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу: Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.
"В 18.52 - локализация пожара", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекаются 118 человек и 41 единица техники.
По предварительной информации, по данному адресу располагается производитель бытовой химии и лакокрасочной продукции ОАО "Хитон".
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 15:30
В ЛНР вспыхнул крупный пожар в районе деревни Терновое
 
РоссияКазаньПроисшествияКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала