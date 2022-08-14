https://ria.ru/20220814/pokhorony-1809457364.html

Харрис может посетить государственные похороны Синдзо Абэ, сообщили СМИ

Харрис может посетить государственные похороны Синдзо Абэ, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.08.2022

Харрис может посетить государственные похороны Синдзо Абэ, сообщили СМИ

Официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T08:43

2022-08-14T08:43

2022-08-14T08:43

в мире

япония

сша

синдзо абэ

джо байден

фумио кисида

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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября, пишет газета "Никкэй".По данным издания, визит Харрис в Японию обсуждается в связи с тем, что президент США Джо Байден не сможет присутствовать, "так как его график не позволяет".Если визит Харрис в Японию состоится, то это станет ее первой поездкой в данную страну после вступления в должность. Также согласовывается возможность ее встречи с действующим премьер-министром Японии Фумио Кисидой.Государственные похороны Синдзо Абэ назначены на 27 сентября. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был бывший премьер-министр Японии Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.К настоящему времени стало известно, что на государственных похоронах Абэ могут присутствовать бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца Абэ мотивировал свой поступок тем, что хотел отомстить религиозной организации "Церковь объединения" за банкротство своей семьи и считал, что Абэ связан с этой организацией. После убийства экс-премьера выяснилось, что Абэ лишь один раз отправил приветственное послание связанной с "Церковью" организации, но стали вскрываться связи с ней других политиков.

https://ria.ru/20220725/abe-1804745693.html

https://ria.ru/20220717/ubiytsa-1802999752.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, синдзо абэ, джо байден, фумио кисида