Харрис может посетить государственные похороны Синдзо Абэ, сообщили СМИ
"Никкэй": вице-президент США Харрис может присутствовать на госпохоронах Синдзо Абэ
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Официальный Вашингтон и Токио согласовывают возможность участия вице-президента США Камалы Харрис в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября, пишет газета "Никкэй".
По данным издания, визит Харрис в Японию обсуждается в связи с тем, что президент США Джо Байден не сможет присутствовать, "так как его график не позволяет".
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Если визит Харрис в Японию состоится, то это станет ее первой поездкой в данную страну после вступления в должность. Также согласовывается возможность ее встречи с действующим премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Государственные похороны Синдзо Абэ назначены на 27 сентября. Он станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был бывший премьер-министр Японии Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.
К настоящему времени стало известно, что на государственных похоронах Абэ могут присутствовать бывший президент США Барак Обама, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Франции Эммануэль Макрон.
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца Абэ мотивировал свой поступок тем, что хотел отомстить религиозной организации "Церковь объединения" за банкротство своей семьи и считал, что Абэ связан с этой организацией. После убийства экс-премьера выяснилось, что Абэ лишь один раз отправил приветственное послание связанной с "Церковью" организации, но стали вскрываться связи с ней других политиков.