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Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума - РИА Новости, 15.08.2022
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Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума
Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума - РИА Новости, 15.08.2022
Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума
Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T17:35
2022-08-15T12:03
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благоустройство
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.""Парк Яуза" завоевал премию Московского урбанистического форума. Масштабный проект по созданию крупнейшего в Европе экологического парка стал победителем в номинации "Дизайн в городе" премии городских инициатив MUF Community Awards", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводят в несколько этапов: в 2016 году привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века, в 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы. Реконструировали амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками."В 2021 году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В районе проезда Дежнева сделали спорткластер. Сейчас проводим работы еще на двух участках: от МКАД до Енисейской улицы и территориях вдоль Северодвинской улицы", - дополняется в сообщении.
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москва, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Благоустройство
17:35 14.08.2022 (обновлено: 12:03 15.08.2022)
 

Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБлагоустройство территории парка "Яуза" в Москве
Благоустройство территории парка Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Благоустройство территории парка "Яуза" в Москве
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
""Парк Яуза" завоевал премию Московского урбанистического форума. Масштабный проект по созданию крупнейшего в Европе экологического парка стал победителем в номинации "Дизайн в городе" премии городских инициатив MUF Community Awards", - говорится в сообщении.
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 10:32Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Новый экомаршрут через ВДНХ и парк Останкино появился в Москве
Отмечается, что работы проводят в несколько этапов: в 2016 году привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века, в 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы. Реконструировали амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками.
"В 2021 году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В районе проезда Дежнева сделали спорткластер. Сейчас проводим работы еще на двух участках: от МКАД до Енисейской улицы и территориях вдоль Северодвинской улицы", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлагоустройство
 
 
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