https://ria.ru/20220814/park-1809649124.html

Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума

Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума - РИА Новости, 15.08.2022

Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума

Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-14T17:35

2022-08-14T17:35

2022-08-15T12:03

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благоустройство

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Парк Яуза завоевал премию Московского урбанистического форума, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.""Парк Яуза" завоевал премию Московского урбанистического форума. Масштабный проект по созданию крупнейшего в Европе экологического парка стал победителем в номинации "Дизайн в городе" премии городских инициатив MUF Community Awards", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводят в несколько этапов: в 2016 году привели в порядок территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, в 2017 году обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта "Яуза", благоустроили сквер у Лазоревого проезда и "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново XVII века, в 2019 году благоустроили территорию вдоль Заповедной улицы. Реконструировали амфитеатр – эстрадную площадку "Певческое поле", привели в порядок пруд, проложили экотропу со смотровыми площадками."В 2021 году провели масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки – правого притока Яузы – территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В районе проезда Дежнева сделали спорткластер. Сейчас проводим работы еще на двух участках: от МКАД до Енисейской улицы и территориях вдоль Северодвинской улицы", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220813/vdnkh-1809628972.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, благоустройство