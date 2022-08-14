AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар
AFP: военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявлены обвинения
© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Сорока девяти ивуарийским военным были в пятницу предъявлены обвинения в "покушении на безопасность государства", и они были заключены под стражу", - цитирует агентство слова малийского судебного источника, знакомого с ситуацией.
Агентство также передает, что представитель прокуратуры подтвердил эту информацию.
В июле сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране (МИНУСМА), в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания в воскресенье 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются "наемниками" и могли планировать госпереворот.
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