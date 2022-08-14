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AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар - РИА Новости, 14.08.2022
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AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар
AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар - РИА Новости, 14.08.2022
AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар
Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу,... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T23:25
2022-08-14T23:25
в мире
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кот-д'ивуар
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.Агентство также передает, что представитель прокуратуры подтвердил эту информацию.В июле сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране (МИНУСМА), в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания в воскресенье 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются "наемниками" и могли планировать госпереворот.
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в мире, мали, кот-д'ивуар, оон
В мире, Мали, Кот-д'Ивуар, ООН
23:25 14.08.2022
 
AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар

AFP: военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявлены обвинения

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"Сорока девяти ивуарийским военным были в пятницу предъявлены обвинения в "покушении на безопасность государства", и они были заключены под стражу", - цитирует агентство слова малийского судебного источника, знакомого с ситуацией.
Агентство также передает, что представитель прокуратуры подтвердил эту информацию.
В июле сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране (МИНУСМА), в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания в воскресенье 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются "наемниками" и могли планировать госпереворот.
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