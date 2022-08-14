https://ria.ru/20220814/obvinenie-1809571634.html

AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар

AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар - РИА Новости, 14.08.2022

AFP: в Мали предъявили обвинения задержанным военным из Кот-д'Ивуар

Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу,... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T23:25

2022-08-14T23:25

2022-08-14T23:25

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сорока девяти военным из Кот-д'Ивуар, задержанным в июле в Мали, предъявили обвинения в "покушении на безопасность государства", они были заключены под стражу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.Агентство также передает, что представитель прокуратуры подтвердил эту информацию.В июле сообщалось, что власти Мали решили приостановить все ротации военных миротворческой миссии ООН в стране (МИНУСМА), в том числе уже объявленные и запланированные. Решение было принято на фоне задержания в воскресенье 49 солдат из Кот-д'Ивуара, которые, по данным ивуарийских властей, прибыли в рамках миссии ООН. В Мали сообщали, что они якобы являются "наемниками" и могли планировать госпереворот.

https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html

мали

кот-д'ивуар

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в мире, мали, кот-д'ивуар, оон