https://ria.ru/20220814/obmen-1809521231.html

Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова

Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова - РИА Новости, 14.08.2022

Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова

Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:06

2022-08-14T17:06

2022-08-14T17:18

в мире

россия

сша

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны адресовать вопросы в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1"."Еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально те люди, которые должны этим заниматься. Это работа, которая не делается у микрофонов", - добавила она.

https://ria.ru/20220806/grayner-1807792012.html

россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, владимир соловьев (телеведущий)