https://ria.ru/20220814/obmen-1809521231.html
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова - РИА Новости, 14.08.2022
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова
Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:06
2022-08-14T17:06
2022-08-14T17:18
в мире
россия
сша
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны адресовать вопросы в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1"."Еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально те люди, которые должны этим заниматься. Это работа, которая не делается у микрофонов", - добавила она.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Россия, США, Владимир Соловьев (телеведущий)
17:06 14.08.2022 (обновлено: 17:18 14.08.2022)
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова
Захарова: Россия готова к конкретным действиям и к диалогу по обмену заключенными с США