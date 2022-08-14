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Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова - РИА Новости, 14.08.2022
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Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова - РИА Новости, 14.08.2022
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова
Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T17:06
2022-08-14T17:18
в мире
россия
сша
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны адресовать вопросы в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1"."Еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально те люди, которые должны этим заниматься. Это работа, которая не делается у микрофонов", - добавила она.
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в мире, россия, сша, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Россия, США, Владимир Соловьев (телеведущий)
17:06 14.08.2022 (обновлено: 17:18 14.08.2022)
 
Россия готова к диалогу по обмену заключенными с США, заявила Захарова

Захарова: Россия готова к конкретным действиям и к диалогу по обмену заключенными с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва готова к профессиональной работе по обмену гражданами, но если США вместо конкретной работы продолжат интриговать и спекулировать, то американцы должны адресовать вопросы в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С российской стороны все к этому готово. Но если американская сторона будет продолжать заниматься вот этой жуткой страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
"Еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально те люди, которые должны этим заниматься. Это работа, которая не делается у микрофонов", - добавила она.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 22:33
Белый дом готов на "экстраординарные" меры для обмена Грайнер
 
В миреРоссияСШАВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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