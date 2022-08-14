https://ria.ru/20220814/navodnenie-1809549135.html

В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения

В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения - РИА Новости, 14.08.2022

В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения

По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:09

2022-08-14T20:09

2022-08-14T20:09

в мире

нигерия

наводнение

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Джигава Сани Юсуф."Таким образом... мы потеряли (в штате) примерно 50 человек в результате наводнений", - приводит телеканал Channels Television слова Юсуфа, которые тот озвучил во время пресс-конференции.Согласно секретарю, власти штата создали 11 лагерей для временного размещения тех, кто остался без жилья. Отмечается, что наводнение уничтожило "тысячи" домов в штате.

https://ria.ru/20220806/ssha-1807738820.html

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в мире, нигерия, наводнение