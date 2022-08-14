https://ria.ru/20220814/navodnenie-1809549135.html
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения - РИА Новости, 14.08.2022
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:09
2022-08-14T20:09
2022-08-14T20:09
в мире
нигерия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734326413_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4c60c1b93e65df2f55876f89440ffa3.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Джигава Сани Юсуф."Таким образом... мы потеряли (в штате) примерно 50 человек в результате наводнений", - приводит телеканал Channels Television слова Юсуфа, которые тот озвучил во время пресс-конференции.Согласно секретарю, власти штата создали 11 лагерей для временного размещения тех, кто остался без жилья. Отмечается, что наводнение уничтожило "тысячи" домов в штате.
https://ria.ru/20220806/ssha-1807738820.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734326413_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e338bf9764fc418fbe78f817b79099d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, наводнение
В мире, Нигерия, Наводнение
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
Пятьдесят человек погибли в результате наводнения в нигерийском штате Джигава