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В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения - РИА Новости, 14.08.2022
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В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения - РИА Новости, 14.08.2022
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения
По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:09
2022-08-14T20:09
в мире
нигерия
наводнение
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Джигава Сани Юсуф."Таким образом... мы потеряли (в штате) примерно 50 человек в результате наводнений", - приводит телеканал Channels Television слова Юсуфа, которые тот озвучил во время пресс-конференции.Согласно секретарю, власти штата создали 11 лагерей для временного размещения тех, кто остался без жилья. Отмечается, что наводнение уничтожило "тысячи" домов в штате.
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в мире, нигерия, наводнение
В мире, Нигерия, Наводнение
20:09 14.08.2022
 
В Нигерии 50 человек погибли во время наводнения

Пятьдесят человек погибли в результате наводнения в нигерийском штате Джигава

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaРека в Нигерии
Река в Нигерии - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Река в Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сообщил исполнительный секретарь агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Джигава Сани Юсуф.
"Таким образом... мы потеряли (в штате) примерно 50 человек в результате наводнений", - приводит телеканал Channels Television слова Юсуфа, которые тот озвучил во время пресс-конференции.
Согласно секретарю, власти штата создали 11 лагерей для временного размещения тех, кто остался без жилья. Отмечается, что наводнение уничтожило "тысячи" домов в штате.
Долина Смерти в США - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 15:57
В Долине Смерти в США сотни людей застряли из-за наводнения
 
В миреНигерияНаводнение
 
 
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