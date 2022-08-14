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Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
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Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве
Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве
Несколько тысяч объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T20:50
2022-08-15T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
благоустройство
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несколько тысяч объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2022 году этот день приходится на 14 августа.В поздравительном сообщении ведомства отмечается, что благодаря работникам строительной отрасли в столице возводятся новые жилые кварталы, крупные дорожные магистрали и развязки, развиваются московские центральные диаметры и метрополитен, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры. Делать город удобнее и комфортнее помогают и специалисты комплекса городского хозяйства: ремонтируют многоквартирные дома и социально значимые объекты, мосты, набережные и дорожное полотно, модернизируют инженерные сети, благоустраивают общественные пространства и дворовые территории."За последние годы мы увеличили число парков и скверов со 130 до более 880, привели в порядок более 440 улиц и общественных пространств, провели различные виды ремонта на всех объектах дорожно-мостового хозяйства. В этом году в работе несколько тысяч объектов: улицы, вылетные магистрали, дворы, территории у новых и строящихся станций метро, школ и детских садов, районные парки, скверы, межквартальные пространства. Желаем нашим специалистам и всем строителям интересных проектов, амбициозных задач и новых профессиональных успехов", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство
20:50 14.08.2022 (обновлено: 12:08 15.08.2022)
 

Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели в Москве
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несколько тысяч объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2022 году этот день приходится на 14 августа.
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В поздравительном сообщении ведомства отмечается, что благодаря работникам строительной отрасли в столице возводятся новые жилые кварталы, крупные дорожные магистрали и развязки, развиваются московские центральные диаметры и метрополитен, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры. Делать город удобнее и комфортнее помогают и специалисты комплекса городского хозяйства: ремонтируют многоквартирные дома и социально значимые объекты, мосты, набережные и дорожное полотно, модернизируют инженерные сети, благоустраивают общественные пространства и дворовые территории.
"За последние годы мы увеличили число парков и скверов со 130 до более 880, привели в порядок более 440 улиц и общественных пространств, провели различные виды ремонта на всех объектах дорожно-мостового хозяйства. В этом году в работе несколько тысяч объектов: улицы, вылетные магистрали, дворы, территории у новых и строящихся станций метро, школ и детских садов, районные парки, скверы, межквартальные пространства. Желаем нашим специалистам и всем строителям интересных проектов, амбициозных задач и новых профессиональных успехов", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваБлагоустройство
 
 
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