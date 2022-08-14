https://ria.ru/20220814/moskva-1809650081.html

Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве

Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Тысячи объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве

Несколько тысяч объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-14T20:50

2022-08-14T20:50

2022-08-15T12:08

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несколько тысяч объектов строятся или благоустраиваются в этом году в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2022 году этот день приходится на 14 августа.В поздравительном сообщении ведомства отмечается, что благодаря работникам строительной отрасли в столице возводятся новые жилые кварталы, крупные дорожные магистрали и развязки, развиваются московские центральные диаметры и метрополитен, восстанавливаются памятники культуры и архитектуры. Делать город удобнее и комфортнее помогают и специалисты комплекса городского хозяйства: ремонтируют многоквартирные дома и социально значимые объекты, мосты, набережные и дорожное полотно, модернизируют инженерные сети, благоустраивают общественные пространства и дворовые территории."За последние годы мы увеличили число парков и скверов со 130 до более 880, привели в порядок более 440 улиц и общественных пространств, провели различные виды ремонта на всех объектах дорожно-мостового хозяйства. В этом году в работе несколько тысяч объектов: улицы, вылетные магистрали, дворы, территории у новых и строящихся станций метро, школ и детских садов, районные парки, скверы, межквартальные пространства. Желаем нашим специалистам и всем строителям интересных проектов, амбициозных задач и новых профессиональных успехов", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220812/pereulki-1808645741.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, благоустройство