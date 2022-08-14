https://ria.ru/20220814/moldaviya-1809509853.html

В Гагаузской автономии Молдавии протест едва не закончился дракой

В Гагаузской автономии Молдавии протест едва не закончился дракой - РИА Новости, 14.08.2022

В Гагаузской автономии Молдавии протест едва не закончился дракой

На юге Молдавии, в гагаузском городе Вулканешты, во время протеста едва не началась драка между его участниками, полицейским пришлось вмешаться в действия... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T15:45

2022-08-14T15:45

2022-08-14T15:45

в мире

игорь додон

майя санду

молдавия

гагаузия

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КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. На юге Молдавии, в гагаузском городе Вулканешты, во время протеста едва не началась драка между его участниками, полицейским пришлось вмешаться в действия митингующих, в результате чего организаторы акции объявили ее сорванной, передает корреспондент РИА Новости.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, на непродовольственные товары - на 21,45%, на услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики, в том числе в Гагаузской автономии.В воскресенье в городе Вулканешты был организован очередной митинг против роста цен. Акция транслировалась в режиме онлайн в социальных сетях.Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен. В акции приняли участие жители города, общественные деятели Вулканешт и других населенных пунктов автономии, а также некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии (местный парламент).В какой-то момент между выступающими произошла словесная перепалка, которая едва не закончилась дракой. Один из спикеров заявил, что если бы лидер Партии социалистов Игорь Додон, будучи президентом, не утратил доверие населения республики, то Майя Санду (нынешняя глава Молдавии) не получила бы на выборах большинство голосов.Депутаты НСГ, поддерживающие Партию социалистов, не согласились с критикой в адрес Додона, они вышли к трибуне, пытаясь отодвинуть спикера и заблокировать ему доступ к микрофону. Началась небольшая потасовка, полицейские поднялись на сцену и не позволили конфликтующим сторонам ввязаться в драку. В итоге, организаторы объявили о том, что митинг сорван.Гагаузия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.В 2014 году в автономии прошел референдум по вопросу определения внешней политики страны, более 98% участников которого высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Кишинев не признал результаты плебисцита, а против его организаторов были заведены уголовные дела.

https://ria.ru/20220813/moldaviya-1809365640.html

https://ria.ru/20220803/moldaviya-1806941863.html

https://ria.ru/20220807/tseny-1807841298.html

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в мире, игорь додон, майя санду, молдавия, гагаузия