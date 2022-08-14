https://ria.ru/20220814/mishustin-1809471860.html

Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником

Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником - РИА Новости, 14.08.2022

Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T11:05

2022-08-14T11:05

2022-08-14T11:05

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в тексте телеграммы.Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220814/prazdnik-1809079294.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, правительство рф, михаил мишустин