https://ria.ru/20220814/mishustin-1809471860.html
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:05
2022-08-14T11:05
2022-08-14T11:05
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в тексте телеграммы.Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20220814/prazdnik-1809079294.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
Мишустин отметил устойчивый рост строительной отрасли и ее весомый вклад в ВВП
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована
на сайте кабмина.
"Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в тексте телеграммы.
Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.