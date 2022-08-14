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Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
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Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником - РИА Новости, 14.08.2022
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:05
2022-08-14T11:05
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в тексте телеграммы.Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
11:05 14.08.2022
 
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с праздником

Мишустин отметил устойчивый рост строительной отрасли и ее весомый вклад в ВВП

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил устойчивый рост отрасли и ее весомый вклад в ВВП России, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня отрасль демонстрирует устойчивый рост, вносит весомый вклад в ВВП страны. Необходимо и дальше сохранять набранные темпы строительства, активно внедрять инновационные технологии и разработки, современные проектные подходы, устранять административные барьеры, сокращать продолжительность строительно-инвестиционного цикла, запускать новые проекты. Особое внимание уделять развитию научной деятельности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в тексте телеграммы.
Мишустин пожелал российским строителям успехов в осуществлении намеченных планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
00:23
День строителя в России
 
ЭкономикаПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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