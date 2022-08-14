https://ria.ru/20220814/minoborony-1809484051.html

Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ

Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022

Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ

ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T13:13

2022-08-14T13:13

2022-08-14T14:33

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в Минобороны России."Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, харьковская область, харьков