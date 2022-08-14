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Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/minoborony-1809484051.html
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:13
2022-08-14T14:33
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
харьков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в Минобороны России."Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, харьковская область, харьков
В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Харьков, Специальная военная операция на Украине
13:13 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
 
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ

Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления и четыре пункта дислокации ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", - сообщили в Минобороны.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьХарьков
 
 
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