https://ria.ru/20220814/minoborony-1809484051.html
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 14.08.2022
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T13:13
2022-08-14T13:13
2022-08-14T14:33
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили за сутки пять украинских пунктов управления, штаб и четыре места временной дислокации вооруженных формирований Украины, заявили в воскресенье в Минобороны России."Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220814/spetsoperatsiya-1809483793.html
донецкая народная республика
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, харьковская область, харьков
В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Харьков, Специальная военная операция на Украине
13:13 14.08.2022 (обновлено: 14:33 14.08.2022)
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
Российские силы за сутки поразили пять пунктов управления и четыре пункта дислокации ВСУ