12:54 14.08.2022 (обновлено: 14:31 14.08.2022)
Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области
Минобороны сообщило о полном освобождении ВС России села Уды в Харьковской области
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в военной операции на Украине
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области.
"В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды", — говорится в сводке.
Кроме того, российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.
Продолжаются наступательные действия и на других направлениях, добавили в военном ведомстве. Так, за сутки союзные силы уничтожили в ДНР более 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска — это подразделение потеряло около 40 человек личного состава и девять единиц техники.
В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. А в окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.
Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин РСЗО, 3298 артиллерийских орудий и минометов, а также 4888 военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.