https://ria.ru/20220814/minoborony-1809481059.html

Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области

Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022

Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области

Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T12:54

2022-08-14T12:54

2022-08-14T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области."В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды", — говорится в сводке.Кроме того, российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.Продолжаются наступательные действия и на других направлениях, добавили в военном ведомстве. Так, за сутки союзные силы уничтожили в ДНР более 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска — это подразделение потеряло около 40 человек личного состава и девять единиц техники.В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. А в окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин РСЗО, 3298 артиллерийских орудий и минометов, а также 4888 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220812/evakuirovannye-1809296398.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф