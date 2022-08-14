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Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/minoborony-1809481059.html
Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области
Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области - РИА Новости, 14.08.2022
Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области
Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T12:54
2022-08-14T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области."В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды", — говорится в сводке.Кроме того, российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.Продолжаются наступательные действия и на других направлениях, добавили в военном ведомстве. Так, за сутки союзные силы уничтожили в ДНР более 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска — это подразделение потеряло около 40 человек личного состава и девять единиц техники.В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. А в окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин РСЗО, 3298 артиллерийских орудий и минометов, а также 4888 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220812/evakuirovannye-1809296398.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:54 14.08.2022 (обновлено: 14:31 14.08.2022)
 
Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области

Минобороны сообщило о полном освобождении ВС России села Уды в Харьковской области

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в военной операции на Украине
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области.
"В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды", — говорится в сводке.
Кроме того, российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.
Продолжаются наступательные действия и на других направлениях, добавили в военном ведомстве. Так, за сутки союзные силы уничтожили в ДНР более 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска — это подразделение потеряло около 40 человек личного состава и девять единиц техники.
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 21:50Специальная военная операция на Украине
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. А в окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.
Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин РСЗО, 3298 артиллерийских орудий и минометов, а также 4888 военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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