https://ria.ru/20220814/likhoradka-1809447122.html

В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила

В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 14.08.2022

В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила

Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T03:42

2022-08-14T03:42

2022-08-14T03:44

общество

здоровье - общество

россия

европа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера)", - сказала Пшеничная.Она уточнила, что в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76, в январе-июне 2022-го – ни одного.С начала сезона передачи вируса в этом году и по состоянию на 20 июля в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, при этом количество заболевших там в этом году значительно меньше, чем в отдельные годы в недалеком прошлом, отметила Пшеничная."Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Но с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой", - пояснили Пшеничная.По ее словам, чтобы минимизировать эти риски, на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток, антирепеллентов.По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. У большинства инфицированных (8 из 10) симптомы не проявляются, в некоторых случаях бывают лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В редких случаях (1 из 150) развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к поражению нервной системы – энцефалиту (воспаление головного мозга) и менингиту (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг).

https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809334542.html

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общество, здоровье - общество, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)