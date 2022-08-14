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В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 14.08.2022
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В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила
В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 14.08.2022
В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила
Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T03:42
2022-08-14T03:44
общество
здоровье - общество
россия
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера)", - сказала Пшеничная.Она уточнила, что в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76, в январе-июне 2022-го – ни одного.С начала сезона передачи вируса в этом году и по состоянию на 20 июля в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, при этом количество заболевших там в этом году значительно меньше, чем в отдельные годы в недалеком прошлом, отметила Пшеничная."Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Но с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой", - пояснили Пшеничная.По ее словам, чтобы минимизировать эти риски, на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток, антирепеллентов.По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. У большинства инфицированных (8 из 10) симптомы не проявляются, в некоторых случаях бывают лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В редких случаях (1 из 150) развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к поражению нервной системы – энцефалиту (воспаление головного мозга) и менингиту (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг).
https://ria.ru/20220813/koronavirus-1809334542.html
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общество, здоровье - общество, россия, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Европа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
03:42 14.08.2022 (обновлено: 03:44 14.08.2022)
 
В Роспотребнадзоре оценили риск заражений лихорадкой Западного Нила

Эксперт Пшеничная: риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены

© AP Photo / LM OteroМоскиты в лаборатории
Москиты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / LM Otero
Москиты в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила в России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, но в 2022 году случаев заболевания не фиксировалось, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера)", - сказала Пшеничная.
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Она уточнила, что в 2020 году в России было выявлено 10 случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила, в 2021-м - 76, в январе-июне 2022-го – ни одного.
С начала сезона передачи вируса в этом году и по состоянию на 20 июля в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, при этом количество заболевших там в этом году значительно меньше, чем в отдельные годы в недалеком прошлом, отметила Пшеничная.
"Вирус лихорадки Западного Нила адаптировался не только к температурным режимам южных регионов страны, но и к умеренному климату, в котором расположено большинство регионов России. Но с учетом эпидемиологической обстановки в соседних странах этот риск небольшой", - пояснили Пшеничная.
По ее словам, чтобы минимизировать эти риски, на регулярной основе ведется борьба с комарами в водоемах со стоячей водой, осушение и дезинсекция подвалов, осушение болот, использование антимоскитных сеток, антирепеллентов.
По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. У большинства инфицированных (8 из 10) симптомы не проявляются, в некоторых случаях бывают лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В редких случаях (1 из 150) развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к поражению нервной системы – энцефалиту (воспаление головного мозга) и менингиту (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг).
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