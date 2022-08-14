https://ria.ru/20220814/kultura-1809526689.html

В Венгрии сравнили представителей "культуры отмены" с убийцами

В Венгрии сравнили представителей "культуры отмены" с убийцами - РИА Новости, 14.08.2022

В Венгрии сравнили представителей "культуры отмены" с убийцами

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал вдохновителей "культуры отмены" "духовными убийцами" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T17:41

2022-08-14T17:41

2022-08-14T17:41

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БУДАПЕШТ, 14 авг - РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал вдохновителей "культуры отмены" "духовными убийцами" и заявил, что, прикрываясь словами о демократии и правах человека, они лишают общество свободы, веры, культуры и традиций."В так называемом западном мире - от США до Европы и от Канады до Австралии - бушует... пока бескровная война, имеющая целью стереть всю память Запада. На память западных людей нападают представители "cancel culture", культуры отмены, а также прогрессисты, трансгуманисты, воук и черт знает как еще они себя называют, а на самом деле они просто духовные убийцы! Их задача - используя все существующие естественные человеческие различия неестественным образом, настроить белого против черного, западного против восточного, мужчину против женщины, молодого против старого, христианина против мусульманина", - сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков "Курултай".По его словам, несмотря на то, что про подобные акции обманчиво говорят, что они учат общество терпимости, "то, что они делают, на самом деле является попыткой вызвать в масштабе общества амнезию, то есть потерю памяти, потерю ценностей, потерю осознанности и потерю идентичности, чтобы все - белые и черные, западные и восточные, мужчины и женщины, старые и молодые, христиане и мусульмане - были под контролем, в долгах и лишены собственности". "Они ссылаются на демократию и права человека, когда на самом деле хотят лишить нас свободы и права на сохранение нашей веры, традиций и культуры, нашего личного и общественного достоинства, чтобы мы могли оставаться такими, какие мы есть", - добавил Кевер.Он отметил, что у "духовных убийц" есть подстрекатели и спонсоры - "глобально организованные группы финансовых интересов частной власти, которые контролируют каждое без исключения государство, представляющее интересы общества, каждое традиционное сообщество... они считают их врагами, стоящими на пути их стремления к неограниченному господству".

https://ria.ru/20220610/urugvay-1794622451.html

https://ria.ru/20220707/lukyanenko-1800905035.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, сша, европа