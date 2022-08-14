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Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита - РИА Новости, 14.08.2022
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Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита
Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита - РИА Новости, 14.08.2022
Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита
Иногда бывает, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что задолженность остается. Это может быть связано с несколькими причинами, рассказал... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T01:16
2022-08-14T10:19
экономика
кредит
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Иногда бывает, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что задолженность остается. Это может быть связано с несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер, коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.Прежде всего несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй. По закону сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней, но в ряде случаев сроки могут затягиваться. Второй случай — вы погасили кредит досрочно, но не сообщили об этом в банк. В этом случае деньги просто копятся на счете, откуда ежемесячно списываются платежи по кредиту.Третий вариант — долг погашен не полностью. Такое бывает, что человек не сверил суммы и положил на счет недостаточное количество денег. Тогда платеж не проходит и на долг начисляют пени. Чтобы избежать таких вариантов, следует в процессе погашения кредита время от времени проверять выписки из банка и следить за остатком, а после окончательной выплаты запросить справку об этом, советует Короленко.
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экономика, кредит, россия
Экономика, Кредит, Россия
01:16 14.08.2022 (обновлено: 10:19 14.08.2022)
 
Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита

Юрист Короленко предупредил о возможности появления долга после погашения кредита

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРеклама микрофинансовой организации
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Иногда бывает, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что задолженность остается. Это может быть связано с несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер, коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.
Прежде всего несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй. По закону сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней, но в ряде случаев сроки могут затягиваться. Второй случай — вы погасили кредит досрочно, но не сообщили об этом в банк. В этом случае деньги просто копятся на счете, откуда ежемесячно списываются платежи по кредиту.
Кукиш в окне
14 июля, 14:06
Как испорченная кредитная история может лишить вас ипотеки
Третий вариант — долг погашен не полностью. Такое бывает, что человек не сверил суммы и положил на счет недостаточное количество денег. Тогда платеж не проходит и на долг начисляют пени. Чтобы избежать таких вариантов, следует в процессе погашения кредита время от времени проверять выписки из банка и следить за остатком, а после окончательной выплаты запросить справку об этом, советует Короленко.
 
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