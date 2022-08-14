https://ria.ru/20220814/kredit-1809441416.html

Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита

Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита - РИА Новости, 14.08.2022

Россиянам рассказали, откуда берется долг после погашения кредита

Иногда бывает, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что задолженность остается. Это может быть связано с несколькими причинами, рассказал... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T01:16

2022-08-14T01:16

2022-08-14T10:19

экономика

кредит

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Иногда бывает, что человек выплатил кредит полностью, а банк утверждает, что задолженность остается. Это может быть связано с несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер, коммерческий директор Европейской юридической службы Дмитрий Короленко.Прежде всего несвоевременное обновление данных бюро кредитных историй. По закону сведения о погашении кредита банк передает туда в течение пяти рабочих дней, но в ряде случаев сроки могут затягиваться. Второй случай — вы погасили кредит досрочно, но не сообщили об этом в банк. В этом случае деньги просто копятся на счете, откуда ежемесячно списываются платежи по кредиту.Третий вариант — долг погашен не полностью. Такое бывает, что человек не сверил суммы и положил на счет недостаточное количество денег. Тогда платеж не проходит и на долг начисляют пени. Чтобы избежать таких вариантов, следует в процессе погашения кредита время от времени проверять выписки из банка и следить за остатком, а после окончательной выплаты запросить справку об этом, советует Короленко.

https://realty.ria.ru/20220714/ipoteka-1802418385.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, кредит, россия