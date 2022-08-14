https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809474813.html
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.08.2022
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2399 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T11:41
2022-08-14T11:41
2022-08-14T11:41
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769455901_0:273:2612:1742_1920x0_80_0_0_7c98184e307e46bf2438ccd2c46fc6fa.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2399 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период скончались три человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2467 человек.
https://ria.ru/20220814/koronavirus-1809474169.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769455901_168:0:2491:1742_1920x0_80_0_0_ebda297e8163538693d65175ce71bf60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 2399 новых случаев заражения коронавирусом