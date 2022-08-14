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Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть" - РИА Новости, 14.08.2022
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Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"
Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть" - РИА Новости, 14.08.2022
Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"
Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов в "Газпром",... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T20:49
2022-08-14T22:41
экономика
газпром
роснефть
лукойл
саудовская аравия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов в "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Это подтверждает информация, распространенная самой компанией.Как сообщила фирма в Twitter, в феврале она вложила 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов. - Прим.ред.) в американские депозитарные расписки "Газпрома" и примерно 196 миллионов (52 миллиона долларов. - Прим.ред.) - в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Кроме того, она инвестировала около 410 миллионов риялов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Лукойла" с февраля по март.
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экономика, газпром, роснефть, лукойл, саудовская аравия
Экономика, Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Саудовская Аравия
20:49 14.08.2022 (обновлено: 22:41 14.08.2022)
 
Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"

Саудовский принц инвестировал в "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл" более 500 млн долларов

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов в "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Это подтверждает информация, распространенная самой компанией.
Как сообщила фирма в Twitter, в феврале она вложила 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов. - Прим.ред.) в американские депозитарные расписки "Газпрома" и примерно 196 миллионов (52 миллиона долларов. - Прим.ред.) - в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Кроме того, она инвестировала около 410 миллионов риялов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Лукойла" с февраля по март.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 17:41
СМИ: Саудовская Аравия отвесила Байдену пощечину
 
ЭкономикаГазпромРоснефтьЛУКОЙЛСаудовская Аравия
 
 
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