https://ria.ru/20220814/investitsiya-1809555139.html

Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"

Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть" - РИА Новости, 14.08.2022

Саудовский принц вложился в "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов в "Газпром",... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T20:49

2022-08-14T20:49

2022-08-14T22:41

экономика

газпром

роснефть

лукойл

саудовская аравия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной 2022 года инвестировала более 500 миллионов долларов в "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Это подтверждает информация, распространенная самой компанией.Как сообщила фирма в Twitter, в феврале она вложила 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов. - Прим.ред.) в американские депозитарные расписки "Газпрома" и примерно 196 миллионов (52 миллиона долларов. - Прим.ред.) - в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Кроме того, она инвестировала около 410 миллионов риялов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Лукойла" с февраля по март.

https://ria.ru/20220808/ssha-1808121194.html

саудовская аравия

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экономика, газпром, роснефть, лукойл, саудовская аравия