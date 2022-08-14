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Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022
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Туризм
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Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков
Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T22:28
2022-08-15T10:35
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
ростех
туризм
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно было увидеть в субботу и воскресенье.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ростех, новости - туризм
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Ростех, Туризм, Новости - Туризм
22:28 14.08.2022 (обновлено: 10:35 15.08.2022)
 
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков

Заммэра Бирюков: первый день фестиваля фейерверков в Москве прошел без происшествий

© РИА Новости / Максим БлиновСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот"
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех", который проходит на территории парка "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Первый день фестиваля прошел в штатном режиме, происшествий не допущено", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно было увидеть в субботу и воскресенье.
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 22:24
В проведении фестиваля фейерверков в Москве задействованы 10 000 человек
 
ТуризмГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваРостехНовости - Туризм
 
 
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