https://ria.ru/20220814/festival-1809565955.html
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков
Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-14T22:28
2022-08-14T22:28
2022-08-15T10:35
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
ростех
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577501211_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_bb9d98c9fb38b0025ec52250e351b252.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно было увидеть в субботу и воскресенье.
https://ria.ru/20220814/festival-1809565446.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577501211_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_d065529814c5bf3d6aab3e63aea8e3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ростех, новости - туризм
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Ростех, Туризм, Новости - Туризм
22:28 14.08.2022 (обновлено: 10:35 15.08.2022)
Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков
Заммэра Бирюков: первый день фестиваля фейерверков в Москве прошел без происшествий