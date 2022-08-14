https://ria.ru/20220814/festival-1809565955.html

Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков

Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков - РИА Новости, 15.08.2022

Первый день фестиваля фейерверков прошел без происшествий, заявил Бирюков

Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-14T22:28

2022-08-14T22:28

2022-08-15T10:35

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

ростех

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Первый день международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве прошел без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в столице в седьмой раз. Зрелищные шоу в Братеевском каскадном парке можно было увидеть в субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20220814/festival-1809565446.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, ростех, новости - туризм