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ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/donetsk-1809533923.html
ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка
ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка
Здания детского сада и стоматологической клиники получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:46
2022-08-14T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Здания детского сада и стоматологической клиники получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Также украинские каратели повредили остекление в здании детского сада №351 "Почемучки" по улице Словацкой, 27а. Получило повреждение здание стоматологической клиники в микрорайоне Магистральный", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град". Штаб территориальной обороны ДНР и мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее также сообщали об одном погибшем и двух пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. По словам мэра, повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
18:46 14.08.2022
 
ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику во время обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Здания детского сада и стоматологической клиники получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Также украинские каратели повредили остекление в здании детского сада №351 "Почемучки" по улице Словацкой, 27а. Получило повреждение здание стоматологической клиники в микрорайоне Магистральный", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град". Штаб территориальной обороны ДНР и мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее также сообщали об одном погибшем и двух пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. По словам мэра, повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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