https://ria.ru/20220814/donetsk-1809533923.html

ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка

ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.08.2022

ВСУ повредили детсад и стоматологическую клинику при обстреле Донецка

Здания детского сада и стоматологической клиники получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:46

2022-08-14T18:46

2022-08-14T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Здания детского сада и стоматологической клиники получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Также украинские каратели повредили остекление в здании детского сада №351 "Почемучки" по улице Словацкой, 27а. Получило повреждение здание стоматологической клиники в микрорайоне Магистральный", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и РСЗО "Град". Штаб территориальной обороны ДНР и мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее также сообщали об одном погибшем и двух пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. По словам мэра, повреждения получил детский сад в Куйбышевском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк