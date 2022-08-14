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Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220814/dnr-1809534839.html
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:53
2022-08-14T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
ленинский район
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ленинский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ленинский район
18:53 14.08.2022
 
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Штаб обороны ДНР: один человек погиб и еще один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛенинский район
 
 
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