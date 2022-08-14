https://ria.ru/20220814/dnr-1809534839.html

Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 14.08.2022

Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка

Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:53

2022-08-14T18:53

2022-08-14T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

ленинский район

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинский район

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ленинский район