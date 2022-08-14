https://ria.ru/20220814/dnr-1809534839.html
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 14.08.2022
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T18:53
2022-08-14T18:53
2022-08-14T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
ленинский район
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб, его супруга пострадала в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле Ленинского района города по улице Азовской погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ленинский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ленинский район
Один человек погиб и один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и еще один получил ранение при обстреле ВСУ Донецка