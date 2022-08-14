https://ria.ru/20220814/dnr-1809528874.html

При обстреле Светлодарска ВСУ пострадали три мирных жителя

При обстреле Светлодарска ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 14.08.2022

При обстреле Светлодарска ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-14T18:06

2022-08-14T18:06

2022-08-14T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

европа

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Представительство ДНР в СЦКК ранее уже фиксировало обстрел Светлодарска со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, европа, сцкк