При обстреле Светлодарска ВСУ пострадали три мирных жителя
Штаб обороны ДНР: три мирных жителя пострадали при обстреле Светлодарска ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики обстреляли Светлодарск, ранения получили мужчины 1968 и 1973 года рождения и женщина 1968 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее уже фиксировало обстрел Светлодарска со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Светлодарск был освобождён в конце мая. В конце июля была взята под контроль расположенная в городе одна из крупнейших в Европе Углегорская ТЭС.